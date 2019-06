Wpadka Prokuratury Krajowej. Medale z błędami

Z okazji 25-lecia istnienia Pionów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej 3 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali najbardziej zasłużonym pracownikom. Wyryta na medalach łacińska sentencja zawiera błędy - informuje "Newsweek".

Zdjęcie Zbigniew Ziobro wręcza medal, fot. Prokuratura Krajowa /www.pk.gov.pl /

W przygotowanej z pompą uroczystości uczestniczyli m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, dyrektorzy departamentów Prokuratury Krajowej, naczelnicy wydziałów zamiejscowych czy byli prokuratorzy.

Podczas spotkania wręczono medale. Nie obeszło się jednak bez wpadki. Na medalach znalazły się na błędy.



Jak zauważa "Newsweek", na medalu umieszczono łacińską sentencję "Bonis nocet, qui mails parcit". Poprawna wersja brzmi jednak: "Bonis nocet, qui malis parcit", co znaczy: "kto złym pobłaża, dobrym szkodzi".



"W Prokuraturze Krajowej widocznie nawet paremii nie potrafią już przepisać bez błędu. Złośliwy powiedziałby, że w obecnej wersji głosi, że 'kto złym pobłaża, ten mailom szkodzi'" - komentuje w rozmowie z "Newsweekiem" jeden z prokuratorów.



Tygodnik zwraca też uwagę na niezgrabnie brzmiącą frazę "25 lat powołania Pionu do spraw Przestępczości Zorganizowanej", wyrytą na otoku. Prawidłowo powinna brzmieć: "25-lecie powołania Pionu do spraw Przestępczości Zorganizowanej".