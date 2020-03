Marzena Paczuska-Tętnik została zawieszona w zarządzie TVP na wniosek Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza - podaje serwis wpolityce.pl. Paczuska-Tętnik wskazywana była przez komentatorów jako osoba blisko związana z prezydentem Andrzejem Dudą.

Przypomnijmy, że z TVP odwołany już został prezes Jacek Kurski. Wcześniej zdążył jednak doprowadzić do zawieszenia Paczuskiej-Tętnik w zarządzie.

Autorzy wniosku skierowanego do szefa rady nadzorczej Maciej Łopińskiego zarzucili Paczuskiej "brak kompetencji menadżerskich", ale przede wszystkim - wprowadzanie w błąd prezydenta.



"Pani Marzena Paczuska-Tętnik budowała swą pozycję zawodową na demonstrowaniu utrzymywania doskonałych relacji i licznych kontaktów z Kancelarią Prezydenta. W powszechnym odczuciu była przedstawicielką Głowy Państwa w kierownictwie nadawcy publicznego odpowiedzialnym za reprezentowanie jego interesów w zakresie ekspozycji i wizerunku. Nie informowała jednak nigdy Zarządu Spółki o jakichkolwiek zastrzeżeniach lub oczekiwaniach Kancelarii Prezydenta wobec TVP. Natomiast w chwili kryzysu w komunikacji związanym z grożącym wetem Prezydenta do ustawy rekompensatowej nie włączyła się w jakikolwiek odczuwalny sposób do walki o interes Spółki. Zaangażowała się w intrygi i dezinformowanie Głowy Państwa oraz otoczenia Prezydenta co do sposobu przedstawiania Prezydenta na antenach TVP. Doprowadziła w ten sposób do bardzo poważnego kryzysu w otoczeniu instytucjonalnym i legislacyjnym mediów publicznych, zagrażającego utratą finansowania publicznego, tj. najbardziej żywotnych interesów Spółki" - czytamy we wniosku cytowanym przez wpolityce.pl.



Jak podał serwis wirtualnemedia.pl, pełniącym obowiązki prezesa TVP ma zostać Maciej Łopiński - przewodniczący rady nadzorczej TVP i bliski znajomy Jacka Kurskiego.