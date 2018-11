wPolityce.pl o kulisach śledztwa ws. "urodzin Hitlera": W tle tajemniczy zleceniodawcy

W tle tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN - tak o szczegółach śledztwa związanego z wyemitowanym w styczniu przez "Superwizjer" TVN materiału ukazującego "obchody urodzin Adolfa Hitlera" napisał w czwartek portal wPolityce.pl.

W styczniu dziennikarze "Superwizjera" TVN ujawnili wyniki swego dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych. Na nagraniach, które zostały zarejestrowane ukrytą kamerą, pokazano m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera.

Materiał pokazuje m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Adolfa Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona - czytamy wPolityce.pl. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Po publikacji materiału prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa tej sprawie. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

"Z zeznań Mateusza S., organizatora "urodzin", do których dotarł portal, wynika jednak, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. złotych" - czytamy na stronie portalu.

Tajemnicza Anna Sokołowska

"Zleceniodawcy mieli jednak jeden warunek: na "urodziny" miała być zaproszona tajemnicza "Anna Sokołowska". Kim jest ta kobieta? To w rzeczywistości Anna Sobolewska - dziennikarka "Superwizjera" i jednocześnie współautorka reportażu" - dodano.

"Z materiałów i analiz, do których dotarliśmy, a którymi według naszych informacji dysponują również prowadzący śledztwo, wyłania się następujący obraz wydarzeń" - relacjonuje portal.

"Marzec 2017 roku, Katowice. Mateusz S., prezes stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" przychodzi po swojego syna do przedszkola. W pewnym momencie podchodzi do niego dwóch mężczyzn z reklamówką, w której znajduje się 20 tysięcy złotych. Wręczają je Mateuszowi S. I stwierdzają, że za te pieniądze powinien on zorganizować 'urodziny Hitlera'" - czytamy dalej w artykule.

"Mężczyźni chcą, by impreza miała rozmach. Instruują S., że chcą, by na imprezie pojawiły się płonące swastyki, hitlerowskie emblematy, flagi i mundury. Domagają się jeszcze jednego. Chcą, by jedną z zaproszonych osób była niejaka Anna Sokołowska, która ma się kontaktować z Mateuszem S. w sprawie imprezy" - wyjaśnia portal.

Pogoda pokrzyżowała plany

"Mateusz S. Nie pali się do organizacji imprezy. Pieniądze wręczone mu przez tajemniczych mężczyzn wydaje na wakacje i przyjemności. "Anna Sokołowska" kontaktuje się z nim krótko po tym jak otrzymał on pieniądze od tajemniczych 'sponsorów'" - relacjonuje wPolityce.pl.

"Dziennikarka jest zainteresowana wyjazdem na koncert w marcu 2017. Potem kontakt urywa się na kilka tygodni, by już w kwietniu, tuż przed słynnymi "urodzinami Hitlera" na nowo połączyć Mateusza S. z dziennikarką. Prezes "Dumy i Nowoczesności" przygotował specjalną grafikę - zaproszenie i przesłał je grupie znajomych w aplikacji messenger. Anna Sobolewska (wciąż występująca pod fałszywym nazwiskiem Sokołowska) chce wziąć udział w imprezie. Prosi, by mogła zabrać ze sobą kolegę. Tym "kolegą" jest Piotr Wacowski, współautor reportażu" - czytamy.

"Ochoczo częstuje też Adama B. alkoholem"

"Do suto zakrapianych "urodzin" niemieckiego zbrodniarza dochodzi 13 maja 2017 r. Impreza odbyć miała się pod koniec kwietnia, ale pogoda pokrzyżowała plany organizatorów. Sobolewska przebywa na imprezie kilka godzin, ale z zeznań Mateusza S. wynika, że zdawała mnóstwo pytań na temat stowarzyszenia, jego celów i działań" - podaje wPolityce.pl.

"Piotr Wacowski nie jest początkowo zbyt rozmowny, ale to on staje w pewnym momencie przy drzewie i podnosi rękę w nazistowskim pozdrowieniu. Potem przy wspólnym ognisku zadaje mnóstwo pytań Adamowi B. (uczestnikowi imprezy, niedawno skazanemu za udział w neonazistowskich "urodzinach Hitlera"). Podpytuje o uchodźców i sugeruje Adamowi B., by ten aktywnie "walczył" z imigrantami. Piotr Wacowski ochoczo częstuje też Adama B. alkoholem" - czytamy dalej w artykule.

Portal przypomina równocześnie, że "dziennikarze zdobywają nagrania, ale mija wiele miesięcy, zanim trafia na antenę". "Dopiero w styczniu tego roku "Superwizjer" ujawnia nagrania" - zaznacza portal.