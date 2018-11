Sędzia Waldemar Żurek został objęty dwoma postępowaniami dyscyplinarnymi - podaje portal wPolityce.pl. Chodzi o niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej związanej ze sprzedażą ciągnika o wartości 40 tys. złotych oraz odmowę wykonywania czynności orzeczniczych.

Zdjęcie Sędzia Waldemar Żurek /Grzegorz Banaszek /Reporter

Portal podaje, że postępowania dyscyplinarne wszczął zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michał Lasota. Obie sprawy związane są - według wPolityce.pl - z uchybieniem godności sędziego.

"Waldemar Żurek w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku miał nie dopełnić obowiązku złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze sprzedażą ciągnika" - podaje portal. "Sędzia Żurek miał tez nie odprowadzić podatku od tej transakcji. Wartość ciągnika wynieść miała 40 tys. złotych" - czytamy.

Jak podkreśla portal, Żurek ma teraz prawo do złożenia wyjaśnień oraz wszelkich wniosków dowodowych w terminie 14 dniu od otrzymania postanowienia. Jeśli jednak tego nie zrobi, rzecznik dyscyplinarny może pozostawić jego wnioski bez rozpoznania. "Oczywiście, jeśli nowe informacje i dowody, o których nie wiedział Waldemar Żurek, pojawią się po tym terminie, to rzecznik przesłucha sędziego na powyższe okoliczności" - czytamy.



Drugie postępowanie ws. odmowy orzekania

"Sprawa dotycząca odmowy orzekania w wydziale, który wskazała mu Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ciągnie się już od kilku miesięcy" - pisze portal, odnosząc się do drugiego postępowania. Chodzi o odmowę wykonywania czynności orzeczniczych w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak wskazano, we wrześniu przeniesienie sędziego do innego wydziału zostało ostro skrytykowane przez środowiska sędziowskie, a po stronie sędziowskiej stanął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

"Co szokujące, sprawą Żurka, który odmawiał podjęcia czynności orzeczniczych w nowym wydziale zająć się miał zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Podjął on wprawdzie czynności wyjaśniające, ale w międzyczasie wybuchł skandal, związany z bezstronnością rzecznika oraz szokującym naciskiem, jaki sędziowie z Krakowa mieli na nim wywierać" - czytamy na portalu. Zdaniem informatora portalu "sędzia, który ma prowadzić sprawę Żurka, musiał odpowiadać na pytania obecnych na zgromadzeniu sędziów na temat czynności, które podejmie w tej sprawie".

Czynności wyjaśniające

11 października zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędzia Tomasz Szymański podjął decyzję o podjęciu czynności wyjaśniających ws. sędziego Waldemara Żurka.

Kilka dni później rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab zwrócił się do sędziego Szymańskiego o przekazanie akt dotyczących sędziego Żurka "w celu rozważenia przejęcia sprawy do prowadzenia" z uwagi na pojawiające się wątpliwości, czy prowadzenie tej sprawy w ramach apelacji krakowskiej będzie wolne od presji środowiska.

Sędzia Schab zwrócił uwagę, że w zgromadzeniu sędziów apelacji krakowskiej, które podjęło uchwałę ws. sędziego Żurka uczestniczył zastępca rzecznika dyscyplinarnego tego sądu Tomasz Szymański. "Aprobata dla wskazanego zachowania sędziego Waldemara Żurka wyrażona w Uchwale może budzić wątpliwości, czy prowadzenie tej sprawy w obszarze apelacji krakowskiej wolne będzie od presji środowiska, godzącej w bezstronność czynności" - wskazał sędzia Schab.

Akta dotyczące sędziego Żurka zostaną przekazane do Warszawy.