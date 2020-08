"Z wielkich planów Rafała Trzaskowskiego nic nie będzie" – czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Wprost". Tygodnik pisze też o nie najlepszej sytuacji w ugrupowaniu Barbary Nowackiej.

"Nasz rozmówca uważa, że Platforma po prostu nie ma pojęcia, co zrobić z sukcesem Trzaskowskiego i w ogóle, jaką przyjąć taktykę na kolejne lata w opozycji" - piszą w "Niedyskrecjach parlamentarnych" w tygodniku "Wprost" Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

"Widać, że nie ma pomysłu, co dalej. Trzaskowski ogłosił na przykład, że będą wspólne listy opozycji, a rok temu jego dzisiejsi współpracownicy krytykowali Grzegorza Schetynę za zmontowanie Koalicji Europejskiej" - mówi "Wprost" nieoficjalnie jeden z posłów KO. Przekonuje on także, że z planów prezydenta Warszawy dotyczących budowania nowej siły politycznej nic nie będzie i jest to jedynie "niepotrzebne straszenie działaczy PO".

"Ta partia niedługo się rozsypie"

Zdaniem "Wprost", źle dzieje się w Inicjatywie Polskiej Barbary Nowackiej. To niewielka partia, która weszła w skład Koalicji Obywatelskiej.

"Działacze sarkają, że Nowacka założyła ją, żeby zdobyć mandat poselski, a gdy to osiągnęła, przestała partię rozwijać. Niedawno odbyło się spotkanie Inicjatywy Polskiej w Bydgoszczy i podobno było gorące. Działacze mieli pretensje, że nie weszli do sztabów wyborczych Trzaskowskiego, że nie było dla nich miejsca w komisjach wyborczych z ramienia Koalicji Obywatelskiej, że z partii zaczęli odchodzić ludzie" - czytamy w tygodniku.

"Ta partia niedługo się rozsypie" - "Wprost" cytuje opinię anonimowego rozmówcy.