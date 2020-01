"Wprost": Politycy PO boją się utraty subwencji

Jak podaje w poniedziałek "Wprost" - działacze Platformy Obywatelskiej obawiają się utraty subwencji. Ma to związek z przekazaniem ponad trzech milionów zł na powołana przez partię Fundację Państwa Prawa.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna, Sławomir Neumann i Małgorzata Kidawa-Błońska w Sejmie /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Powstała w 2016 r. Fundacja Państwo Prawa zajmuje się m. in. sporządzaniem prawnych ekspertyz. Pod koniec ubiegłego roku "Wprost" opisał sprawę przekazania przez PO na rzecz Fundacji ponad trzech milionów zł.



Obecnie - jak podaje "Wprost" - politycy PO obawiają się, że powstanie i finansowanie fundacji może mieć wpływ na fundusze partii, a PKW zakwestionuje sprawozdanie finansowe PO.



"W Platformie panuje popłoch. Ludzie zaczęli panikować, że ktoś rusza sprawę związaną z fundacją. Bo jeśli PKW zakwestionuje nasze sprawozdanie finansowe z, uznając, że pieniądze zostały wydane niezgodnie z przepisami ustawy dotyczącej fundacji, to będziemy mieli kłopot. Możemy stracić wszystkie pieniądze" - powiedział rozmówca tygodnika "Wprost".



Więcej we "Wprost".