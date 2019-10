W środę wieczorem odbyło się tajne spotkanie wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej, które zorganizował Stanisław Gawłowski - informuje "Wprost". Uczestniczyć w nim miało prawie 60 osób, w tym szefowie regionów.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna przestanie być szefem PO? /Magda Pasiewicz /East News

Jak podaje "Wprost', powołując się na słowa swojego informatora - Gawłowski zaprosił do restauracji Chianti przy Foksal czołowych polityków PO. "Wśród nich Kierwiński, Budka, Sikorski, Arłukowicz, Tomczyk, Nitras, Raś, Truskolaski, Leszczyna, Zdrojewski, Małecka-Libera, Cichoń, Sowa. Z ważnych nazwisk nie było tam Halickiego, Siemoniaka i Kidawy" - powiedział informator w rozmowie z tygodnikiem.

Reklama

Sam Gawłowski twierdzi, że spotkanie miało charakter towarzyski, jednak - jak podaje informator "Wprost" - podczas przyjęcia miał zostać uzgodniony plan odsunięcia od władzy Grzegorza Schetyny. Na czwartek zaplanowano spotkanie z liderem PO.



"Dzisiaj mają się do niego udać i powiedzieć, że musi odejść. Mają mu jako rekompensatę zaproponować wicemarszałka Sejmu. Chcą, by Borys Budka został szefem klubu, a jeśli się uda to szefem partii. Wtedy na szefa klubu chcą nominować Izabelę Leszczynę. A marszałkiem Senatu zrobić Bogdana Zdrojewskiego" - twierdzi informator "Wprost". Podkreśla też, że wybory na nowego szefa PO miałyby się odbyć na przełomie listopada i grudnia. Jak dodaje w rozmowie z tygodnikiem - do zmiany lidera konieczna jest zgoda zarządu, którego duża część była na zorganizowanej przez Gawłowskiego imprezie.

Więcej na stronie internetowej "Wprost".



Zdjęcie Stanisław Gawłowski w Sejmie / Wojciech Stróżyk / Reporter