Wrocław: Atak na księdza. 56-latek usłyszał zarzut

Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła wrocławska prokuratura 56-letniemu Zygmuntowi W., który w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Prokuratura wnioskuje o aresztowanie podejrzanego.

Zdjęcie Kościół pw. Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu w obrębie którego doszło do ataku na księdza /Aleksander Koźmiński /PAP

Do napaści na księdza doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. Późnym popołudniem został doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała w poniedziałek wieczorem PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk, 56-latek usłyszał zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa duchownego.

"Przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - powiedziała prok. Pilarczyk. Dodała, że prokuratura złożyła wniosek o areszt dla nożownika.