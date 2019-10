Wrocław: ​Olga Tokarczuk powołała fundację

Laureatka literackiego Nobla Olga Tokarczuk powoła we Wrocławiu fundację, której celem będzie wspieranie pisarek i pisarzy oraz badania nad literaturą i przekładem literackim. Miasto Wrocław na potrzeby fundacji przekaże willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ul. Krzyckiej.

Zdjęcie Olga Tokarczuk /Marcin Rutkiewicz /Reporter

O zamiarze utworzenia fundacji poinformowano w poniedziałek we Wrocławiu podczas konferencji prasowej z Olgą Tokarczuk we Wrocławskim Domu Literatury. "Laureatka literackiej Nagrody Nobla, Olga Tokarczuk, postanowiła powołać fundację we Wrocławiu, której celem będzie wspieranie prac pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i przekładem literackim, refleksja nad rolą literatury w historii zmian społecznych" - głosi oświadczenie odczytane przez Ireneusza Grina, dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

Fundacja ma być przestrzenią dla międzynarodowej rozmowy o "możliwościach literatury w diagnozowaniu świata widzialnego i niewidzialnego, w opisywaniu rzeczywistości, w której niebezpiecznie szybko narastają nastroje ksenofobiczne i nacjonalistyczne, wreszcie przestrzenią dedykowaną rozmowie o sztuce i człowieku jako części natury".

Fundacje ma być też miejscem spotkań autorów i tłumaczy z całego świata. W planach jest prowadzenie programów edukacyjnych, stypendialnych oraz rezydencyjnych.

Miasto Wrocław na potrzeby fundacji przekaże willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów, która znajduje się przy ul. Krzyckiej. Jak podkreślono, wolą Karpowicza było, aby jego willa służyła jako centrum życia literackiego i czytelniczego.

Partnerem fundacji ze strony Miasta Wrocław ma być Wrocławski Dom Literatury.

Olga Tokarczuk laureatką Literackiego Nobla za rok 2018 1 / 9 Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała m.in. jako pokojówka w londyńskim hotelu i psychoterapeutka we Wrocławiu i Wałbrzychu. W 2018 roku, odbierając w Londynie nagrodę Bookera, podkreśliła, że kolczyki, które ma na sobie, są z czasów, gdy pracowała jako pokojówka. Źródło: PAP Autor: FACUNDO ARRIZABALAGA udostępnij