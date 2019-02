Wrocław: W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób

Ciała dwóch osób: kobiety i mężczyzny znaleziono w sobotę wieczorem w jednym z mieszkań na wrocławskim Brochowie. Policja wyklucza udział osób trzecich w śmierci obojga.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak poinformował PAP, że w sobotę w godzinach wieczornych policjanci w jednym z mieszkań przy ulicy Mościckiego na wrocławskim Brochowie odkryli ciała dwóch osób.

"Policjanci pracowali na miejscu ponad sześć godzin pod nadzorem prokuratora, by zabezpieczyć materiał dowodowy i wyjaśnić przebieg i okoliczności tego zdarzenia" - powiedział Dutkowiak. Podkreślił, że na tym etapie śledztwa policja wyklucza udział osób trzecich w śmierci kobiety i mężczyzny. "Na ten moment to tyle, co możemy powiedzieć. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą" - dodał rzecznik.