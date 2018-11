Wrocław: Wykroczenia podczas marszu. Policja publikuje wizerunki

Funkcjonariusze wrocławskiej policji ujawnili wizerunki osób, których tożsamość próbuje ustalić po incydentach, do jakich doszło podczas marszu 11 listopada.

Zdjęcie Rozpoznajesz tych mężczyzn? /Policja

W dniu upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę ok. 9 tys. osób wzięło udział we wrocławskim marszu. Służby zaznaczają, że nie doszło do zbiorowego naruszenia ładu i porządku publicznego, ale nie obyło się bez incydentów.



Prawie 250 osób zostało wylegitymowanych, a sześć zostało zatrzymanych. Policjanci publikują wizerunki tych, którzy w niedzielę naruszyli prawo i apelują o pomoc w ich zatrzymaniu.



Osoby, które mogą przyczynić się do identyfikacji widocznych na zdjęciach mężczyzn, proszeni są o kontakt z komisariatem policji pod nr: 71 359 26 00, 71 340 31 31 lub 71 340 43 90.