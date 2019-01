1 osoba zmarła, a 3 zostały przewiezione do szpitala z powodu zatrucia substancją chemiczną w jednym z zakładów produkcyjnych we Wrześni – poinformował PAP mł. bryg. Marek Mikołajczak z KP PSP we Wrześni (woj. wielkopolskie). 27 osób zostało ewakuowanych z zakładu.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /Marek Lasyk /Reporter

"O godz. 8.03 otrzymaliśmy informację od dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego z Konina, że w jednej z wrzesińskich firm przy ul. Czerniejewskiej trwa resuscytacja osoby, a jeden z pracowników zasłabł i najprawdopodobniej doszło do zatrucia wziewnego substancją bądź gazem. Jeszcze w monecie przybycia straży trwała reanimacja tego człowieka, niestety ta osoba zmarła" - tłumaczył PAP oficer prasowy KP PSP we Wrześni mł. bryg. Marek Mikołajczak.

Jak dodał, na miejsce zadysponowane zostały zastępy PSP i OSP z Wrześni, oraz grupa ratownictwa chemicznego z Poznania.

Straż ewakuowała z fabryki 27 osób, z czego trzy zostały przewiezione do szpitala.

Mikołajczak w rozmowie z PAP sprostował także informacje podane przez media, które poinformowały, że w zakładzie miało dojść do wybuchu. Jak tłumaczył Mikołajczak, "do żadnego wybuchu nie doszło, żadna eksplozja substancji nie miała miejsca".