Wspólna konferencja Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego

Myślę, że to jest w tej chwili najlepsza decyzja dla polskiego systemu ochrony zdrowia - powiedział odchodzący minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się na wspólnej konferencji do nominacji szefa NFZ Adama Niedzielskiego na swoje stanowisko.

- Spotkaliśmy się tutaj jak co dzień, bo spotykaliśmy się praktycznie codziennie od pięciu-sześciu miesięcy. Często były to spotkania online na zespole kryzysowym w Ministerstwie Zdrowa, gdzie dyskutowaliśmy wszystkie elementy przygotowań do epidemii i działań w jej trakcie. To jest informacja, która mnie osobiście cieszy. Osoba, która przez tyle miesięcy uczestniczyła jako jedna z głównych osób w zespole kryzysowym, zna kulisy wszystkich przygotowań, regulacji i działań związanych z epidemią przejmuje stery i dalej będzie funkcjonować już jako główna osoba w tym urzędzie i dalsze działania związane z epidemią wykonywać. To jest bardzo dobra informacja. Bardzo się z niej cieszę i gratuluję. Myślę, że to jest w tej chwili najlepsza decyzja dla polskiego systemu ochrony zdrowia - powiedział odchodzący minister zdrowia Łukasz Szumowski, komentując zmianę na stanowisku szefa resortu.

- Pan doktor Niedzielski nie jest medykiem i pierwszy raz od wielu lat ministrem zdrowia zostanie osoba bez wykształcenia medycznego, z wykształceniem ekonomicznym. Przychodzi na myśl minister Cegielska, która była w tym urzędzie przed wielu laty i opinie na jej temat były bardzo dobre i była to osoba, którą my medycy niezwykle ceniliśmy i uważam, że była bardzo dobrym ministrem zdrowia. Pan minister Niedzielski zna system służby zdrowia lepiej niż ja i ma ogromne doświadczenie, bo przecież kierował NFZ, czyli organem, który ma najbliższy kontakt ze wszystkimi świadczeniodawcami - mówił Łukasz Szumowski.

- Doprowadził do tego, że NFZ jest postrzegany znacznie lepiej niż kiedyś i cieszy się rosnącym zaufaniem Polaków. To pokazuje, że prezes Niedzielski łączy dwie rzeczy - wiedzę i ogromne doświadczenie menedżerskie, ekonomiczne, z ogromnym doświadczeniem w obszarze medycyny, bo NFZ jest częścią służby zdrowia - podkreślał odchodzący szef MZ.