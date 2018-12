"Jest oczekiwanie ze strony wyborców, by pogłębić współpracę w ramach Koalicji Obywatelskiej; w grudniu powinniśmy porozumieć się w sprawie wspólnego klubu PO i Nowoczesnej, by w styczniu zacząć konstruować listy wyborcze do PE" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec.

Posłowie Nowoczesnej są podzieleni w sprawie utworzenia wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie; część z nich - w tym liderka partii Katarzyna Lubnauer, sekretarz generalny Adam Szłapka, czy wiceszef ugrupowania Jerzy Meysztowicz - uważa, że połączenie klubów PO i Nowoczesnej nie przyniesie partii korzyści. Zdaniem szefowej klubu Kamili Gasiuk-Pihowicz oraz posłów Kornelii Wróblewskiej i Marka Sowy zacieśnianie współpracy w KO jest konieczne.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że Platforma jest gotowa do zacieśnienia współpracy z Nowoczesną. "Jest oczekiwanie ze strony naszych wyborców - którzy uważają, że Koalicja Obywatelska jest dobrym projektem - by pogłębiać współpracę. Jesteśmy przekonani, że trzeba reagować na oczekiwania wyborców" - podkreślił poseł. "Czekamy na stanowisko klubu Nowoczesnej i władz partii, wiemy, że w tej partii toczy się dyskusja, czekamy na jej zakończenie" - dodał.

Grabiec wyraził nadzieję, że jeszcze w grudniu - kiedy zaplanowano dwa posiedzenia Sejmu - Nowoczesnej uda się sformułować stanowisko w tej sprawie. "W styczniu musimy zająć się konstruowaniem list do Parlamentu Europejskiego, poszerzaniem koalicji o inne ugrupowania - o PSL, o ugrupowania lewicowe. Wcześniej powinniśmy zawrzeć ustalenia w sprawie zacieśnienia współpracy z Nowoczesną, żeby przejść do drugiego etapu, do budowania szerszej koalicji" - mówił.