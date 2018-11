Współtwórca Apple ambasadorem Polski?

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się wczoraj z Stevem Wozniakiem, jednym z założycieli firmy Apple, która jako pierwsza na świecie przekroczyła rynkową wycenę 1 bln dol. Rozmowy dotyczyły m.in. technologicznego potencjału Polski. Wozniak odwiedził Polskę z inicjatywy Polskiej Fundacji Narodowej.

Zdjęcie Steve Wozniak /Paweł Supernak /PAP

W ramach projektu "100 x 100" na zaproszenie PFN do Polski ma przyjechać 100 wpływowych i znanych osobowości: aktorów, sportowców, naukowców i przedsiębiorców. Program został zainaugurowany 10 września br. Wtedy do Polski przyjechał Mika Hakkinen, fiński kierowca F1, dwukrotny mistrz świata.

Reklama

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych gości - w całym projekcie - może być właśnie Steve Wozniak, który w Warszawie mówił o technologiach przyszłości, ryzykach i szansach, które wiążą się z rozwojem innowacji. Przypomniał również o swojej historii inżyniera, rozwoju Apple i zagrożeniach, które płyną z niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji.

Po oficjalnej części - Wozniak spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. To tam - jak dowiedziała się Interia - miała paść z ust Wozniaka propozycja, że "może on zostać ambasadorem Polski". Podczas rozmowy zostały poruszone takie tematy jak technologiczny potencjał Polski i perspektywy rozwoju branży gamingowej.

Już jednak podczas oficjalnej części Wozniak zwracał uwagę, że rozwiązania, które proponuje Polska by wspierać startupy są pozytywne, ale to głównie eliminowanie barier rozwojowych dla biznesu i upraszczanie obowiązujących regulacji jest drogą do sukcesu. Dodał także, że będzie chciał do Polski jeszcze wrócić.



BB