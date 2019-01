Jedna z osób poszkodowanych w wyniku sobotniego wstrząsu w kopalni "Rudna" w Polkowicach nie żyje; poszkodowanych jest sześciu innych górników - rzeczniczka KGHM Anna Osadczuk.

"Mamy siedem osób poszkodowany, w tym jedna osoba nie żyje" - poinformowała Osadczuk.



Rzeczniczka podkreśliła jednocześnie, że pod powierzchnią nie ma więcej osób. "Akcja ratownicza została zakończona" - powiedziała.

Do wstrząsu doszło w sobotę rano.



Osadczuk wskazała że był to "wstrząs samoistny". "To oznacza, że odezwał się górotwór, taka jest natura. Takich wstrząsów w kopalni na dobę jest co najmniej kilka, nie tak mocnych, ale wstrząsy się zdarzają, ponieważ górotwór jest żywą skałą, która cały czas pracuje" - zaznaczyła.