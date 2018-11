Wszczepienie lub wymiana kardiowertera jako nowe świadczenie gwarantowane

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt, który zakłada dodanie nowych świadczeń opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Do wykazu trafić ma wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Resort poinformował w środę, że wprowadzenie nowego świadczenia do wykazu jest efektem oceny oraz rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIT).

MZ wskazało, że w związku z koniecznością zapewniania wysokiej jakości przeprowadzanego zabiegu, szczególną grupą pacjentów i wysokim kosztem jednostkowego świadczenia określono szczegółowe warunki realizacji zabiegu. Obejmują one zarówno kompetencje ośrodka, w którym zabieg może być wykonany, jak i kompetencje personelu, który może go wykonać.

Kryteria kwalifikacji dla ośrodków oparto na wnioskach z publikacji naukowych i na tej podstawie zaproponowano minimalny poziom aktywności ośrodka dopuszczający do realizacji zabiegu. Ministerstwo przekazało, że biorąc pod uwagę wykonanie zabiegów implantacji w Polsce, szacuje się, że około 10 ośrodków na terenie kraju będzie mogło realizować zabieg.

Kardiowerter-defibrylator jest skuteczną metodą zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Wszczepia się go osobom z wysokim ryzykiem nagłego zatrzymania akcji serca, jak również w prewencji pierwotnej zawału u pacjentów znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka. Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, podobnie jak stymulatora serca, odbywa się metodą mało inwazyjną. Polega ona na umieszczeniu w sercu poprzez żyły jednej lub więcej elektrod i połączeniu ich z tym aparatem. Potem zaszywa się je pod skórą na klatce piersiowej. (