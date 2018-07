Wszczęto dochodzenie w sprawie ataku na policjanta podczas manifestacji

"Ustalana jest tożsamość mężczyzny, który na zarejestrowanym podczas czwartkowych zajść przed Pałacem Prezydenckim filmie krzyczy do policjantów 'ZOMO!, ZOMO!', a później popycha jednego z funkcjonariuszy" - poinformował kom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji dodał, że prowadzone jest dochodzenie m.in. w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Śródmieście zwróciła się do TVP Info z prośbą o przekazanie materiału, na którym najprawdopodobniej zarejestrowano sytuację naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, który zabezpieczał czwartkową manifestację pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Chodzi o film, na którym widać, jak młody mężczyzna krzyczy do funkcjonariuszy "ZOMO! ZOMO!", a następnie popycha lub nawet uderza jednego z nich. Policja przeanalizuje film pod kątem prawnym. Jednocześnie funkcjonariusze ustalają tożsamość tego mężczyzny. Apelują także do wszystkich, którzy go rozpoznają, o kontakt z komendą przy ul. Wilczej w Warszawie.

"W chwili obecnej prowadzone jest dochodzenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza i znieważenia policjanta, zmuszania do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych" - poinformował PAP kom. Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego policji.

To pierwsze dochodzenie, które wszczęto po czwartkowych manifestacjach. KSP nie wyklucza, że może być ich więcej. W czwartek nikt nie został zatrzymany.

"Analizujemy wszystkie materiały, które pochodzą z naszych własnych nagrań, ale także tych, które pojawiają się w sieci oraz w mediach. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że mamy do czynienia z popełnionym przestępstwem, będziemy się zwracać do poszczególnych telewizji o przekazanie materiału" - powiedział kom. Marczak.

Chmura gazu przed Pałacem Prezydenckim

W związku z czwartkowymi protestami pojawiły się informacje, że policja zachowywała się prowokacyjnie i użyła wobec tłumu gazu. W relacji jednego z dziennikarzy, którzy opisywali sytuację, padają słowa "zamieszki" i "chmura gazu".

Marczak podkreślał, że policjanci użyli gazu w reakcji na to, że "wcześniej wobec nich ktoś użył gazu". Podał, że dwóch policjantów doznało obrażeń. Ocenił, że użycie gazu przez policjanta było adekwatne do zagrożenia. "Policjant użył gazu 'policja RMP strumień Hi-Max" - poinformował, wyjaśniając, że gaz ten wydobywa się strumieniem i "nie ma możliwości, by pojawiła się z niego chmura".

KSP zaznacza, że podczas czwartkowych działań "policjanci byli opanowani, profesjonalni i nie dawali się sprowokować części osób, które swoim zachowaniem próbowały doprowadzić do eskalacji konfliktu, dążąc do starcia fizycznego i wulgarnie odnosząc się do funkcjonariuszy".

Stołeczna policja opublikowała w piątek nagrania, na których widać, że grupa manifestujących atakuje policjantów, m.in. napierając ciałami na funkcjonariuszy i funkcjonariuszki, wymachując przed nimi pięściami, wykrzykując. Protestujący skandują m.in. "ZOMO", "Nie musicie tego robić", "Nie będziemy się użalać, proste hasło 'wypier...". Policja wzywała zaś przez megafon do zachowania zgodnego z prawem.

Działania policji jeszcze w nocy skomentował szef MSWiA Joachim Brudziński. "Dziękuję za profesjonalizm i odpowiedzialne zachowanie podczas dzisiejszych demonstracji w wielu miastach Polski. Dziękuję również wszystkim protestującym, którzy swój protest wyrażali w zgodzie z demokratycznymi standardami, bez atakowania chroniących ich policjantów" - napisał minister.

Tłumy demonstrowały pod Pałacem Prezydenckim

W czwartek wieczorem przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Krytykowali podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze.

Po formalnym zakończeniu zgromadzenia część manifestantów została przed Pałacem. W stronę funkcjonariuszy poleciały puste butelki, rzucono racę, skandowano wulgarne hasła. Grupa osób chciała przerwać policyjny kordon. Jedna z uczestniczek weszła na betonowe podwyższenie tuż obok policji z flagą "NAPAD", z megafonów wokół rozlegał się dźwięk syren. Inny z manifestujących stał między funkcjonariuszami z transparentem, kolejny z flagą. Grupa skandowała niecenzuralne słowa pod adresem prezydenta. Vis a vis kościoła przy Pałacu Prezydenckim doszło do użycia gazu łzawiącego.

"Zrobił się prawdziwy kocioł, policja miała kogoś zatrzymać, chciano temu zapobiec. Policja użyła gazu, ostatecznie chyba wszystkich puścili wolno" - relacjonował PAP jeden z uczestników. Na miejsce przyjechała wezwana przez manifestujących karetka.