Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy

"Mówiliśmy, że będzie blisko i jest blisko. Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy" - powiedział Rafał Trzaskowski w reakcji na pierwsze sondażowe wyniki II tury wyborów prezydenckich.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski na wieczorze wyborczym /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

"Wystarczy tylko policzyć głosy. Co prawda ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy. Słuchajcie! Na pewno!" - mówił Rafał Trzaskowski do swoich zwolenników.

Wieczór wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich odbywa się w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie (Skwer 1 Dywizji Pancernej WP). Na miejscu obecni są politycy Koalicji Obywatelskiej, między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna