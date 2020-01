Krzysztof Śmiszek kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich w maju 2020 roku? Na to wskazują internetowe wpisy posła i innych polityków ugrupowania.

Zdjęcie Poseł Wiosny Krzysztof Śmiszek /Krzysztof Kaniewski /Reporter

"Rok 2020 będzie jeszcze ciekawszy. Mam mnóstwo planów, sejmowych, legislacyjnych. Także tych w okręgu wrocławskim. Wiecie, że nie boję się ciężkiej pracy. Czy będzie łatwo? Z pewnością nie. Pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące. Przynajmniej do maja. Ale teraz cicho sza..." - taki wpis pojawił się 30 grudnia 2019 roku na facebookowym profilu Krzysztofa Śmiszka z Wiosny.

Jeszcze większe spekulacje spowodował hashtag #Śmiszek2020 sugerujący, że to poseł będzie kandydatem Lewicy w majowych wyborach prezydenckich.

Znamienny jest również wpis europosła Roberta Biedronia, szefa Wiosny i prywatnie partnera Śmiszka, o treści: "Doczekaliśmy się! #Śmiszek2020".

O sprawie wypowiedział się również w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski. "No i jest News! #Śmiszek2020" - napisał na Twitterze Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy.