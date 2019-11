Wybrano skład komisji etyki poselskiej

W środę Sejm wybrał skład komisji etyki poselskiej; zasiądzie w niej czworo posłów - po jednym z klubów: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15.

W komisji zasiądą: Jacek Świat (PiS), Izabela Mrzygłocka (KO), Monika Falej (Lewica) oraz Jan Łopata (KP PSL-Kukiz'15).

Z uchwałą w sprawie składu komisji etyki poselskiej głosowało 438 posłów, 10 było przeciw.

Składy osobowe komisji

Sejm wybrał w środę wieczorem składy osobowe większości stałych komisji sejmowych (więcej TUTAJ).

W czwartek większość komisji zbierze się na pierwszych posiedzeniach, podczas których wybierane są prezydia komisji, w tym ich przewodniczący.

Schetyna: Nie jest tak, jak powinno być

"Nie jest tak jak powinno być, bo zawsze dobre doświadczenie budowania relacji w Sejmie, w Senacie polegało na ustaleniu dokonywanym przez wszystkie kluby parlamentarne. Tutaj PiS rozmawiał równolegle i ten podział nie jest dobry, nie odzwierciedla prawdziwej siły klubów" - powiedział szef PO dziennikarzom po środowym głosowaniu ws komisji.

"To kwestia jakości dużych komisji; żeby nie szukać daleko: cztery lata temu opozycja miała komisję spraw zagranicznych, miałem przyjemność być jej szefem. Teraz nie ma współpracy, jest chęć dominacji i podkreślania tego" - powiedział Schetyna.

Zdaniem przewodniczącego Platformy "to jest chęć pokazania dominacji". "Moim zdaniem wynika ona z wczorajszej porażki w Senacie" - dodał nawiązując do tego, że marszałkiem Senatu został senator KO Tomasz Grodzki, którego poparło 51 senatorów. Zarzucił PiS "nerwowe odgrywanie się na opozycji". "To się ma nijak do tego, co mówił wczoraj prezydent (Andrzej) Duda i zapowiadała marszałek (Sejmu, Elżbieta) Witek. To jest zły sygnał, tak się nie robi"- powiedział.

W ubiegłym tygodniu KO wystąpiła do prezydium Sejmu przydzielenie stanowisk szefów dziewięciu komisji.

Jak wcześniej w środę mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, PiS proponuje komisje w Sejmie w parytecie 14 przewodniczących dla siebie, 11 dla opozycji.