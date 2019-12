Polscy gimnazjaliści znaleźli się w czołówce w międzynarodowych badaniach edukacyjnych PISA. Spośród krajów Unii Europejskiej polscy 15-latkowie zajęli trzecie miejsce w matematyce i naukach przyrodniczych i czwarte w czytaniu.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) to największe badanie umiejętności uczniów na świecie. Jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pokazuje ono poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. Badanie przeprowadzane jest co trzy lata. Jego celem jest poprawa jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

We wtorek rano ujawniono wyniki ze wszystkich krajów, które uczestniczyły w ostatnim badaniu.

Polscy uczniowie w ścisłej czołówce

Ostatni rocznik polskich gimnazjalistów uzyskał trzecie miejsce wśród krajów UE w matematyce i w naukach przyrodniczych, a czwarte - w czytaniu. W ogólnym zestawieniu polscy gimnazjaliści zajęli 10. miejsce na 79 krajów uczestniczących w badaniu.

Średni wynik polskich uczniów w tej edycji badania w czytaniu ze zrozumieniem to 512 punktów. W poprzedniej edycji, w 2015 r., wynik ten wynosił 506 punktów.

W dziedzinie rozumowania matematycznego polscy 15-latkowie uzyskali wynik 516 punktów. W poprzedniej edycji - 504 punkty.

W naukach przyrodniczych polscy uczniowie uzyskali średnio 511 punktów. W poprzedniej było to 501 punktów.

"Tylko sześć krajów OECD poprawiło swoje rezultaty od 2000 roku, ale żaden z nich nie osiągnął tak wysokich wyników jak Polska" - czytamy w analizie fundacji Evidence Institute.

Najlepsi uczniowie z Azji

Pierwsze miejsce w badaniu PISA 2018 zajęli uczniowie z Azji, pochodzący z chińskich prowincji: Pekin, Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang. Kolejne miejsce zajęli 15-latkowie z Singapuru, Makao i Hong-Kongu.



W 2018 r. w badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół.

Ze względu na przeprowadzoną reformę edukacji, polscy gimnazjaliści wzięli udział w badaniu po raz ostatni.