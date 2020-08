Dużo szczęścia miał paralotniarz, który niedaleko Lidzbarka Warmińskiego zakończył swój lot, spadając na koronę drzewa. Mężczyznę, który zawisł na wysokości ok. 20 metrów sprowadziła na ziemię specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego straży pożarnej.

Zdjęcie Paralotnia, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL



Poszkodowany paralotniarz to ksiądz z podlidzbarskiej parafii, a do wypadku doszło w niedzielę wieczorem.

Jak poinformowała straż pożarna w Lidzbarku Warmińskim, osoba zgłaszająca dyżurnemu informację o wypadku przekazała, że w miejscowości Ignalin, w koronie drzewa uwieziony został motoparalotniarz. Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z lidzbarskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Runowo oraz zespół ratownictwa medycznego.

Jak relacjonują strażacy, po przyjeździe na miejsce zdarzenia, potwierdzono informacje od osoby zgłaszającej. Mężczyzna w średnim wieku był przytomny, ale uskarżał się na ból klatki piersiowej i żeber.

Z uwagi na to, że paralotniarz zawisł na dużej wysokości, kontakt z nim był utrudniony. Aby umożliwić użycie podnośnika, strażacy musieli wykarczować zarośla i krzewy. Wykorzystano do tego ciągnik rolniczy ze specjalistycznym sprzętem. Na miejsce przyjechała też Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Po ustawieniu podnośnika, strażacy przystąpili do ewakuacji paralotniarza. Usunięto przy pomocy pilarki, konary i gałęzie, które przeszkadzały w dotarciu do mężczyzny. Użyto taśm alpinistycznych. Po wypięciu z uprzęży motoparalotni przy dodatkowej asekuracji, ewakuowano księdza na ziemię i przekazano zespołowi medycznemu. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.