Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Powrót pasażerów zależny od opinii miejscowych lekarzy

Na razie nie ma decyzji w sprawie terminu powrotu do kraju pasażerów autokaru, który w niedzielę (9 sierpnia) rano uległ tam wypadkowi. Zależy ona przede wszystkim od decyzji lekarzy opiekujących się poszkodowanymi - przekazał organizator wyjazdu, właściciel biura podróży z Bielska-Białej.

Zdjęcie wypadek polskiego autokaru na Węgrzech /FERENC DONKA /PAP/EPA

W niedzielę ok. godz. 6 rano w okolicy miejscowości Kiskunfélegyháza na południu Węgier doszło do wypadku autokaru, wiozącego polskich turystów z Bułgarii do kraju. Jechało nim 46 osób, wśród nich dwóch kierowców. Jeden z pasażerów zginął na miejscu, trzy osoby doznały poważniejszych obrażeń.

Jeszcze w niedzielę po południu na miejsce dotarł inny autokar, mający zabrać do Polski pasażerów, którzy nie doznali poważniejszych ran. Do poniedziałkowego poranka nie zapadła jednak decyzja o jego powrocie.

"Nie wiemy, jak lekarze wypuszczą i o której wypuszczą (pasażerów). (Pasażerowie) mogą być z powrotem jutro rano - nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć" - przekazał dyrektor i właściciel bielskiego biura podróży Marco, które było organizatorem wyjazdu, Marek Sanetra.

Zapewnił, że osoby, które po wypadku nie zostały w szpitalach, noc spędziły w hotelu, dostały też wyżywienie. "Cały czas jest opieka, ja koordynuję wszystkim, wszystko mają zapewnione. Bezpieczeństwo ludzi jest dla mnie najważniejsze" - zaznaczył Sanetra.

Jeden pasażer zginął, troje w stanie ciężkim

Po wypadku Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że wskutek wypadku jeden z pasażerów zginął, a 24 osoby znalazły się w szpitalu, wśród nich trzy w stanie ciężkim.

W niedzielę wieczorem telewizja węgierska informowała, że na miejscu zmarł 35-letni mężczyzna, który wypadł przez okno i został przygnieciony przez autokar. Jeszcze zanim na miejsce przybyły służby ratownicze, wielu pasażerów samodzielnie wydostało się z pojazdu

Na miejsce skierowano dwa śmigłowce i 14 karetek, a poszkodowanych przewieziono do czterech szpitali: w Kesckemecie, Segedynie, Kiskunhalas i Szentes. Poważniejsze obrażenia odniosły trzy osoby, w tym chłopiec w wieku około pięciu lat. Pozostałe 42 osoby też przewożono do szpitali na badania i obserwację.

Według informacji służb wojewody śląskiego większość z grupy, która podróżowała autokarem, to mieszkańcy woj. śląskiego, m.in. Bielska-Białej, Tychów i Żywca, a także m.in. kilka osób z Lublina.

Poszkodowani zostali objęci opieką

Według niedzielnych informacji MSZ poszkodowani zostali objęci opieką polskich służb konsularnych: na miejsce zdarzenia udał się Konsul RP w Budapeszcie, był tam też konsul honorowy, który w szpitalu pomagał lekarzom i policji w porozumiewaniu się z poszkodowanymi.

Do wypadku doszło na autostradzie M5 koło miasta Kiskunfélegyháza, która jest jedną z głównych magistrali komunikacyjnych kraju. Liczące ponad 30 tys. mieszkańców Kiskunfalegyhaza to miasto w komitacie Bacs-Kiskun, w środkowej części Międzyrzecza Dunaju i Cisy.

Polski autokar z tyską rejestracją z nieustalonych na razie przyczyn zjechał do przyautostradowego rowu. Początkowo podawano, że wypadek miał miejsce ok. godz. 2.30; potem węgierska policja zweryfikowała, że nastąpił ok. godz 6. Według węgierskiej policji moment wypadku miała nagrać kamera samochodu jadącego za autokarem.