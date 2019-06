Sąd Okręgowy w Krakowie poinformował Onet, że płyta z zapisem monitoringu z wypadku wicepremier Beaty Szydło została uszkodzona przed przekazaniem akt sprawy do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. To sprzeczne ze stanowiskiem krakowskiej prokuratury, która utrzymuje, że w momencie przekazania nośników do sądu były one sprawne.

Zdjęcie Wypadek Beaty Szydło /Łukasz Kalinowski /East News

Informacje o uszkodzeniu jednego z dowodów w procesie dotyczącym wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu z lutego 2017 r. podał portal tvn24.pl. Według tych doniesień, chodzi o płytę, na której znajdował się zapis z kamer monitoringu, dokumentujący przejazd kolumny ówczesnej szefowej rządu.

"Płyta została uszkodzona przed przekazaniem akt sprawy do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. W związku z tym już na etapie postępowania przygotowawczego istniała możliwość jej uszkodzenia" - poinformował Onet Sąd Okręgowy w Krakowie.

"Powyższe wynika z faktu, że już w opinii sporządzonej przez biegłych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Laboratorium Kryminalistyczne z dnia 15.03.2017 r. zawarto informację "płyta posiada widoczne uszkodzenie (pęknięcie) w centralnej części" - brzmi komunikat krakowskiego sądu przekazany Onetowi.



Sprzeczne stanowisko prokuratury

Sprzeczne z tymi informacjami stanowisko przedstawiła przed ponad tygodniem Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

"Prokuratura informuje, iż przesyłając do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie przeciwko Sebastianowi K., przesłała wszelkie dowody zgromadzone w tej sprawie, łącznie z różnorodnymi nagraniami. Przekazane przez prokuraturę sądowi nośniki były nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia. Do ich zniszczenia doszło w sądzie" - zaznaczono w komunikacie.

Prokuratura oświadczyła również: "Nieprawdą jest, że na uszkodzonych nagraniach został zarejestrowany przejazd kolumny. Na jednym z nich było nagranie programu telewizyjnego, na drugim monitoring terenu przedszkolnego oddalonego kilkaset metrów od miejsca przejazdu kolumny".

W komunikacie prokuratury zaznaczono też, że "wskazane nagrania nie mają żadnej wartości dowodowej dla odtworzenia przebiegu zdarzenia w dnia 10 lutego 2017 r.".

Jak doszło do wypadku Szydło?

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier (jej pojazd znajdował się w środku kolumny), wyprzedzała fiata seicento.



Jego kierowca Sebastian Kościelnik przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.