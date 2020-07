Ponad 45 tys. osób podpisało do końca lipca petycję dotyczącą wypowiedzenia konwencji stambulskiej - poinformowało w piątek (31 lipca) działające w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w Sejmie / Jakub Kamiński /East News

Petycja jest kierowana do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Zagraża naszej wierze, tradycji i kulturze"

Stowarzyszenie im. Piotra Skargi, które w internecie od ubiegłego roku zbiera pod nią podpisy, domaga się, by rząd złożył uchwałę z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, parlament przyjął ustawę wyrażającą zgodę na jej wypowiedzenie, a prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i ratyfikował wypowiedzenie.

"Konwencja podpisana w 2014 roku przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zagraża naszej wierze, tradycji i kulturze, a jej obowiązywanie od kilku lat niesie ze sobą tragiczne skutki dla rozwoju i przyszłości polskich rodzin" - brzmi fragmenty petycji.

"Jako Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi domagamy się spełnienia obietnicy złożonej milionom wyborców w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Uważamy, że polskie władze mogą to uczynić i liderzy PiS wcześniej to deklarowali. Nasza inicjatywa wynika z troski o nasze prawodawstwo, szkolnictwo i polskie rodziny - zarówno preambuła jak i treść wielu artykułów tej konwencji stanowią adaptację do polskich warunków elementów radykalnej teorii feministycznej i ideologii gender" - powiedział PAP dr Paweł Momro, koordynator kampanii "Zatrzymaj gender".

Zbiórka podpisów trwa. Stowarzyszenie wydrukowane listy z podpisami chce złożyć w Kancelarii Premiera.

Decyzja premiera

W czwartek (30 lipca) premier Mateusz Morawiecki poinformował o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją.

Minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył w poniedziałek (27 lipca) wniosek do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji. Według szefa Ministerstwa Sprawiedliwości "w warstwie ideologicznej jest ona niezgodna z Konstytucją RP i polskim porządkiem prawnym".

Czym jest konwencja stambulska?

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Konwencja zakłada, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

O zaprzestanie podważania autorytetu konwencji stambulskiej i zaniechania wszelkich prac zmierzających do jej wypowiedzenia przez Polskę wezwał w środę (29 lipca) rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

