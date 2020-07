Wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Radosław Fogiel: Wzmożenie emocjonalne zbyt wczesne

"Żadna decyzja w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej nie została jeszcze podjęta. Wzmożenie emocjonalne niektórych środowisk jest zdecydowanie zbyt wczesne" - ocenił w poniedziałek (27 lipca) wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Podkreślił, że ze strony Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody na "jakąkolwiek przemoc".

W sobotę (25 lipca) minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w poniedziałek (27 lipca) do resortu rodziny zostanie złożony wniosek o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej.

Według szefa MS, w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza. Minister podkreślał ponadto, że w dokumencie nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe niż te przewidziane przez konwencję.

"Używany jest szantaż moralny"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że w tej sprawie nie została jeszcze podjęta żadna decyzja.

"Trwają analizy co do samego stosowania i ewentualnej przyszłości konwencji, więc tutaj powiedziałbym, że wzmożenie emocjonalne niektórych środowisk jest zdecydowanie zbyt wczesne" - mówił. Podkreślił jednocześnie, że po stronie nikogo ze Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody na "jakąkolwiek przemoc, a zwłaszcza na przemoc wobec kobiet czy dzieci". "To jest sprawa absolutnie jasna, bo niektórzy nasi przeciwnicy w sposób absolutnie cyniczny próbują sprawę stawiać, więc to podkreślmy bardzo wyraźnie" - dodał.

Jego zdaniem, jednocześnie nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których ktoś próbuje "przeprowadzać swoje ideologiczne przekonania pod płaszczykiem walki z przemocą". "Czyniąc tak naprawdę z ofiar przemocy zakładników swoich ideologicznych planów, bo na tym to polega" - ocenił.

"Kiedy jest mowa o tym, że nie podobają się nam pewne zapisy tej konwencji czysto ideologiczne, używany jest szantaż moralny przejawiający się w słowach: 'jeśli komuś się nie podoba tutaj fragment konwencji, to znaczy, że jest za przemocą wobec kobiet'. To absolutnie tego nie oznacza, a ktoś, kto tego argumentu używa, tak naprawdę pokazuje, że za nic ma sytuację ofiar, sytuację kobiet, a chodzi mu głównie o ideologiczny charakter tejże konwencji" - powiedział.

Dworczyk: Jednoznacznej decyzji nie ma

O tym, że nie ma "oficjalnej, jednoznacznej decyzji, jeśli chodzi o konwencję stambulską" mówił także na antenie Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk.

"Wiele osób zwraca uwagę rzeczywiście na taki problem dotyczący konwencji, że w absolutnie słusznej sprawie, jaką jest obrona praw kobiet, są przemycane pewne ideologiczne zapisy" - stwierdził. "Polska jest krajem, który - w porównaniu z innymi krajami europejskimi - ma bardzo dobrze funkcjonujące prawo chroniące kobiety" - podkreślił.

Pytany, co dalej stanie się z wnioskiem, którego złożenie zapowiedział Ziobro, Dworczyk odpowiedział, że "będzie na pewno przedmiotem dyskusji wewnątrz rządu". "Jeżeli ten wniosek zostanie złożony w trybie formalnym - to zostanie mu nadany formalny bieg" - dodał.

Wójcik: Na ideologię nie ma zgody

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przekonywał z kolei o potrzebie wypowiedzenia konwencji stambulskiej. "Jest to potrzebne. My jako Solidarna Polska obiecywaliśmy to Polakom i chcemy, żeby tak rzeczywiście było" - podkreślił na antenie TVN24. Zdaniem wiceszefa MS, polskie prawo lepiej chroni osoby narażone na przemoc niż sporna konwencja.

Również on wyraził sprzeciw wobec "przemycania ideologii" w konwencji stambulskiej "pod płaszczem ochrony praw osób, co do których jest stosowana przemoc". "Konwencja stambulska - tak, ale tylko w tej formule, w której chroni się rzeczywiście ofiary, które poddane są przemocy. A nie ideologia. Na ideologię nie ma zgody. Nie ma trzeciej płci. Jest tylko mężczyzna i kobieta" - dodał.

Konwencja stambulska

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r.