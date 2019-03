28-latek, który wysłał listy z pogróżkami do prezydentów 10 miast i do byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy, miał zamiar nadać kolejne, bardziej niebezpieczne przesyłki. Mężczyzna jest przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze.

Zdjęcie Zatrzymany 28-latek /Policja

Wiadomo, że w kolejnych przesyłkach przygotowywanych przez 28-latka miały się znaleźć niebezpieczne substancje. Dzięki szybkiej akcji policjantów z Krakowa i z Warszawy udało się zatrzymać mężczyznę przed wysłaniem następnych listów. Funkcjonariusze przeszukali też jego mieszkanie - mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

- Mężczyzna ten już szykował się do wysłania kolejnych pogróżek, a także do innych kroków nieco groźniejszych. Osoby po otworzeniu takich kopert mogłyby zostać np. poparzone, czy też doszłoby do uszkodzenia ciała - opowiada Ciarka.

Przesyłki rozesłane do prezydentów miast oraz Lecha Wałęsy były takie same. Było to 10 listów z pogróżkami o treści: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?".

W każdej kopercie znajdowała się łuska z karabinu maszynowego i nabój - na szczęście bez prochu, oraz zdjęcia kilkunastu innych prezydentów miast: na jednej z fotografii był zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Ich nadawca został w poniedziałek zatrzymany w Warszawie. To mieszkaniec Krakowa. Listy zostały wysłane ze stolicy Małopolski. Wszystkie wyszły z jednej z placówek pocztowych w Nowej Hucie.

Po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się do rozesłania pogróżek. We wtorek ma zostać formalnie przesłuchany. Grozić mu może do trzech lat więzienia.