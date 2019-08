Wyświetlił film porno na witrynie CIT. Grożą mu 3 lata więzienia

Nawet trzy lata więzienia grożą 29-latkowi, który wyświetlił film pornograficzny na witrynie Centrum Informacji Turystycznej w Nowego Sącza - podaje "Radio Kraków".

Mężczyźnie zostanie najprawdopodobniej postawiony zarzut publicznego prezentowania treści pornograficznych oraz utrudniania dostępu do informacji poprzez wyświetlenie filmu na przeznaczonym do tego ekranie.

Jak podaje "Radio Kraków", prokuratura czeka na opinię biegłego, czy dopuszczono się złamania ewentualnych zabezpieczeń systemu.



29-latek w opublikowanym w internecie oświadczeniu przyznał się do włączenia filmu pornograficznego i podkreślał, że każdy mógłby to zrobić, bo system nie był w żaden sposób zabezpieczony. Mężczyzna miał w ten sposób pokazać ułomność systemu.



Film pornograficzny wyświetlany był w Centrum Informacji Turystycznej przez kilkadziesiąt minut. Dyrektor CIT, w związku z tym zdarzeniem, podał się do dyspozycji prezydenta miasta - pisze na swojej stronie "Radio Kraków".



Do ekscesu doszło w centrum Nowego Sącza w nocy z 12 na 13 lipca.