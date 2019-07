Około 600 kg śmieci znieśli z tatrzańskich szlaków i szczytów wolontariusze w trakcie przeprowadzonej po raz ósmy akcji Czyste Tatry, która zakończyła się w sobotę wieczorem. Inicjator akcji Rafał Sonik ocenił, że świadomość ekologiczna turystów jest coraz większa, choć niektórzy nadal zaśmiecają przyrodę.

Zdjęcie Z Tatr zniesiono 600 kg śmieci / Marcin Szkodzinski /Agencja FORUM

"Ponad 6 tys. wolontariuszy wyruszyło w tym roku w Tatry, aby sprzątać szlaki turystyczne. Udało się znieść z gór około 600 kg śmieci, które zostały przesortowane. Myślę, że to była największa w historii Polski lekcja ekologii. Posprzątaliśmy wszystkie szczyty i szlaki tatrzańskie - 300 km szlaków i 139 szczytów, a także okolice Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co nas cieszy najbardziej, to fakt, że z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna turystów i obserwujemy, że śmieci pozostawionych w górach jest coraz mniej" - ocenił organizator akcji, kierowca rajdowy i przedsiębiorca Rafał Sonik.

Dotychczas przez siedem lat trwania akcji była ona organizowana przed wakacjami, czyli przed największym najazdem turystów na Tatry, na przełomie czerwca i lipca. Tym razem akcja odbyła się w połowie wakacji.

"To jest takie pokerowe 'sprawdzam'. Chcieliśmy przekonać się, jak będzie wyglądało zaśmiecanie gór podczas największego oblężenia. Stwierdzamy, że z każdym razem przeprowadzania naszej akcji na szlakach jest lepiej. Wśród naszych wolontariuszy panuje znakomita atmosfera. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają tu co roku i oni naszą maksymę, czyli 'śmiecenie to obciach' rozszerzają na całą Polskę" - mówił Sonik, który podziękował mediom za propagowanie idei ekologicznych.

Tegoroczna akcja zakończyła się koncertem zespołu Afromental i ogniskiem dla wolontariuszy na zakopiańskiej Równi Krupowej.

Projekt Czyste Tatry jest realizowany od 2012 r. i oprócz sprzątania tatrzańskich szlaków ma na celu uświadamianie społeczeństwu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i edukację w tym zakresie. Podczas pierwszej edycji akcji z Tatr zniesiono 1,5 tony śmieci.

Do tej pory podczas akcji zniesiono z Tatr już blisko 5 ton odpadów. Skala zaśmiecania tatrzańskiej przyrody jest jednak większa, bo - niezależnie od inicjatywy Sonika - co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i wolontariusze usuwają ze szlaków ok. 40-50 ton śmieci pozostawionych przez turystów. Wiele z nich to tworzywa sztuczne, które rozkładają się setki lat, a zawarte w nich toksyny mogą zatruwać wodę, glebę i powietrze.

Partnerem głównym akcji Czyste Tatry jest Województwo Małopolskie.