Zarzuty kierowania gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała byłej żony usłyszał w sobotę (12 września) Bartłomiej C. - poinformowała Prokuratura Krajowa. Mężczyzna miał wcześniej orzeczony zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. W sprawie interweniował prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Jacek Domiński /Reporter

Jak wynika z komunikatu PK, Bartłomiej C. został zatrzymany w piątek przez Prokuraturę Rejonową w Brzesku (woj. małopolskie) na polecenie Prokuratury Krajowej.

Reklama

W sobotę mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty z art. 157 par. 2 (spowodowanie obrażeń ciała) oraz art. 190 par. 1 (kierowanie gróźb karalnych). Do zdarzenia doszło tydzień wcześniej, 5 września. Podejrzany miał wcześniej orzeczony zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

Prokurator skierował też do sądu wniosek o zastosowanie wobec Bartłomieja C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten - jak poinformowała Prokuratura Krajowa - został uzasadniony realną obawą popełnienia kolejnych przestępstw na szkodę byłej żony, w tym zagrażającym jej zdrowiu i życiu.

Według PK postępowanie to zostało połączone z kolejnym postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przeciwko Bartłomiejowi C., podejrzanemu również o rozbój na szkodę członka rodzinny byłej żony mającego miejsce 26 czerwca 2020 r., naruszenie sądowego zakazu zbliżania się do żony i członków jej rodziny oraz wdarcia się do ich miejsca zamieszkania.

Ziobro polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające

W postępowaniu tym wobec sprawcy zastosowano jedynie wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej, a także poręczeniem majątkowym wysokości 3000 zł.

Podejrzany to osoba, przeciwko której prokuratura skierowała już wcześniej dwa akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Brzesku. W jednym z tych ciągle toczących się postępowań sądowych Bartłomiej C. oskarżony jest o nękanie byłej żony, wdarcie się do jej mieszkania i kradzież jej dowodu. W drugim prokurator oskarżył go między innymi o kierowanie gróźb karalnych przeciwko byłej żonie i członkom jej rodziny oraz spowodowanie obrażeń ciała u ojca byłej żony. Za czyny te grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotnim komunikacie Prokuratury Krajowej poinformowano ponadto, że z uwagi na wątpliwości co do opieszałości i prawidłowości podejmowanych w toku postępowań decyzji Prokuratury Rejonowej w Brzesku Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające. W jego toku - jak czytamy - zostanie ustalone, czy w prowadzonych postępowaniach nie doszło do błędów proceduralnych i niedopełnienia obowiązków służbowych, które doprowadziły do pozostawania sprawcy na wolności i eskalacji jego przestępczych działań wobec byłej żony i członków jej rodziny.