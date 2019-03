Sąd Rejonowy w Krotoszynie skazał 59-letniego Wojciecha C., oskarżonego o znęcanie się nad karpiami ze szczególnym okrucieństwem, na 3 miesiące bezwzględnego więzienia i przepadek gilotyny, przy pomocy której obcinał rybom głowy. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdjęcie Karp, zdjęcie ilustracyjne /Jan Bielecki /East News

59-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego zasiadł w poniedziałek na ławie oskarżonych w krotoszyńskim Sądzie Rejonowym. Zarzucono mu znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad karpiami. Uśmiercał je przez obcięcie głowy gilotyną, bez uprzedniego ich ogłuszenia.



Do przestępstwa doszło w grudniu 2018 r. na miejskim targowisku w wielkopolskim Krotoszynie. Wojciech C. we wtorki i piątki sprzedawał karpie, zabijając je za pomocą gilotyny, bez uprzedniego ogłuszania ryb.

Reklama

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sprzedawcę karpi policję zawiadomili obrońcy zwierząt z fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, do której trafiło nagranie zdarzenia.

W poniedziałek przed sądem prokurator wnioskowała dla oskarżonego o 6 miesięcy więzienia, natomiast pełnomocnik Fundacji Viva! nazwała sprawę precedensową i zażądała 1 roku więzienia oraz zakazu prowadzenia działalności polegającej na hodowli lub sprzedaży ryb na 5 lat.

Oskarżony wnosił o uniewinnienie.

"Nie chcę spędzić czasu w więzieniu, mam rodzinę, wnuki i chcę z nimi przebywać, a nie siedzieć w odosobnieniu za kilkanaście zabitych ryb" - powiedział oskarżony. Po ogłoszeniu wyroku Wojciech C. zapowiedział złożenie apelacji.