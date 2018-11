Zablokowano sprzedaż książki Jacka Międlara

Empik zablokował sprzedaż książki Jacka Międlara "Moja walka o prawdę. Wyznania byłego księdza" w swoim sklepie internetowym ze względu na liczne zgłoszenia klientów, że szerzy ona mowę nienawiści - poinformowała w rzeczniczka Empiku Monika Marianowicz.

W niedzielę na Twitterze rzeczniczka zamieściła oświadczenie i informację o zablokowaniu dostępność książki na empik.com. Jednocześnie w swoim wpisie zaznaczyła, że w salonach Empiku książka nie była i nie jest dostępna.

"Wszystkie pozycje ukazujące się na polskim rynku są dostępne na empik.com - dajemy tym samym odbiorcom najszerszy i nieograniczony wybór. Wybór lektury i jej ocena należy właśnie do nich. Książka Jacka Międlara pojawiła się w ofercie empik.com oraz innych sklepów internetowych na identycznych zasadach, jak wszystkie pozycje zapowiadane przez polskich wydawców (opis pochodzi od wydawcy)" - czytamy w oświadczeniu.

"Nie identyfikujemy się i nie utożsamiamy z prezentowanymi w tytułach opiniami, poglądami, punktami widzenia. Przedstawiają one zdanie autorów, a nie Empiku. Jednak wobec licznych zgłoszeń naszych klientów, co do faktu, że książka ta szerzy mowę nienawiści, a tym samym łamie polskie prawo, zdecydowaliśmy się na zablokowanie jej dostępności do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - podkreślono w nim.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa wPrawo.pl. W opisie książki, którą wydawca zawarł na swej stronie internetowej, można przeczytać m.in., że "definiuje" ona "choroby trawiące Kościół katolicki i polskie społeczeństwo; ujawnia i piętnuje homoseksualne lobby w Kościele i liberalizm, który wkradł się w jego szeregi i destabilizuje go od środka". "Międlar odpowiada na pytanie, kto tak naprawdę, w zaciszu gabinetów, z dala od kamer kształtuje mass media i politykę światową" - czytamy.