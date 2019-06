Bocznym wyjściem, w kordonie policji, przed godz. 1.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek, wyprowadzono z budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy 22-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin (woj. dolnośląskie). "Są mocne dowody w tej sprawie" - oświadczył wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Mężczyzna usłyszał w nocy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Zdjęcie Zatrzymany mężczyzna wyprowadzany po przesłuchaniu w prokuraturze w Świdnicy / Maciej Kulczyński /PAP

Marek Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy poinformował, że w poniedziałek nadal będą prowadzone czynności w tej sprawie. "Dziś prokurator zdecyduje m.in. o wniosku o areszt" - powiedział prokurator.

Reklama

Mężczyźnie grozi dożywocie.





Wyprowadzony tylnym wyjściem

W niedzielę wieczorem przed budynkiem świdnickiej prokuratury przez kilka godzin stał tłum ludzi. Od czasu do czasu ludzie krzyczeli groźby, adresowane do mężczyzny, który był przesłuchiwany w prokuraturze.

Tłum spodziewał się, że podejrzany zostanie wyprowadzony tylnym wejściem do prokuratury, gdzie stały policyjne auta. Tymczasem został on w kordonie policji wyprowadzony bocznym wejściem, pod które podjechał nieoznakowany samochód. Auto z podejrzewanym błyskawicznie odjechało.

Zdjęcie 22-latek wyprowadzany po przesłuchaniu w prokuraturze w Świdnicy / Maciej Kulczyński / PAP

Wiceminister sprawiedliwości: Są mocne dowody

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, komentując zatrzymanie podejrzanego, wskazał, że śledczy mają "mocne dowody".

"Są mocne dowody w tej sprawie. (...) Wszystko na to wskazuje, że to jest ta osoba (zatrzymany mężczyzna). To było niezwykle brutalne morderstwo" - powiedział Wójcik w TVP Info.

Wyraził nadzieję, że sprawcę spotka "sprawiedliwa kara". "Kara ma być sprawiedliwa, żebyśmy jako społeczeństwo wiedzieli, że Temida działa, że jest sprawiedliwość" - oznajmił.

Świdnica: Mieszkańcy zgromadzili się przed prokuraturą 1 9 Ludzie zgromadzeni przed prokuraturą w Świdnicy Autor zdjęcia: Maciej Kulczyński Źródło: PAP 9

Brutalna zbrodnia o podłożu seksualnym

Przypomnijmy, że 10-letnia Kristina wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowiny (woj. dolnośląskie) w czwartek ok. godz. 13.00. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu.

Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek wieczorem w lesie sześć kilometrów od Mrowin. Zwłoki znalazła kobieta, która spacerowała po lesie.

Jak informowała w piątek prokuratura w Świdnicy, przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne.