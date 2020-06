Wchodzące w życie od 1 lipca zmiany w prawie farmaceutycznym utrudnią dostarczanie leków do aptek - ostrzegają przedstawiciele branży farmaceutycznej. Związkowcy zaapelowali do ministra zdrowia o zmiany w ustawie.

Zdjęcie Leki (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

"Pandemia, z którą borykamy się od kilku miesięcy, znacząco wpłynęła na zmianę zasad funkcjonowania gospodarki, w tym przemysłu farmaceutycznego. Uwypukliły się również podnoszone od lat obawy pacjentów związane z brakami dostępności leków" - napisali autorzy apelu.

- Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 lipca utrudnią dostęp do leków w aptekach. Wiele produktów leczniczych nie dotrze do aptek i odczują to pacjenci. Apelujemy o zmianę w prawie farmaceutycznym lub opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów - mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

"Wchodząca w życie w lipcu nowa treść przepisu 77a prawa farmaceutycznego, wprowadza znaczące, niestosowane wcześniej, reguły funkcjonowania obrotu produktem leczniczym. Wyrażamy poważne obawy, że przepis w proponowanej treści uniemożliwi transport i skuteczne dostarczanie produktów leczniczych na terytorium RP, co spowodować może zachwianie dostępności do produktów leczniczych w całym kraju - czytamy w apelu.

Pod jego treścią podpisali się przedstawiciele Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska", Konfederacji Lewiatan, Pracodawcy RP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związek Pracodawców "Polski Związek Producentów Leków bez Recepty" oraz Izba Gospodarcza "Farmacja Polska".

Gdyby okazało się, że nie ma możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie przed 1 lipca br., organizacje pracodawców proponują opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów.