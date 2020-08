"Zadbaj o dziecięcy mózg". Ważne zwłaszcza w czasach pandemii

Ponad 40 proc. rocznych i dwuletnich dzieci korzysta z tabletów lub smartfonów, a niemal co trzecie dziecko w tym wieku używa tych urządzeń codziennie lub prawie codziennie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę startuje z kampanią "Zadbaj o dziecięcy mózg". - Zwrócenie uwagi na ten problem jest szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy wiele aktywności przenosi się do internetu - mówi Interii Marta Wojtas, psycholog Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ekrany dają wiele możliwości i mogą pozytywnie stymulować mózg, ale używane ponad miarę mogą negatywnie wpływać na rozwój i zdrowie dziecka oraz relacje rodzinne. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę promuje wprowadzenie domowych zasad ekranowych.



- Szczególnie ważne jest to czasie pandemii, kiedy wiele aktywności przenosi się do internetu, warto zwłaszcza teraz dbać o zdrową równowagę w używaniu technologii - mówi Interii Marta Wojtas, psycholog Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.



Ostrzega, że nadmierny kontakt z ekranami może mieć negatywny wpływ na mózg i układ nerwowy dziecka.



Konsekwencje mogą być poważne: problemy z wadami postawy, wzrokiem, koncentracją, z uczeniem się, nadmierna stymulacja bodźcami, trudności emocjonalne. - Ciągłe przesiadywanie przed ekranem nie nauczy dzieci kompetencji potrzebnych w codziennym życiu - mówi Marta Wojtas.



Stworzenie zasad ekranowych

Do 12. roku życia dziecko powinno korzystać z tych urządzeń do dwóch godzin dziennie. Nastolatek - do czterech godzin dziennie. - Teraz jest to bardzo trudne, kiedy w szkołach możliwe jest nauczanie zdalne. To okres, w którym szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, jak korzystać z mediów elektronicznych - mówi psycholog.



Podkreśla, że ważne jest stworzenie zasad ekranowych i kształtowanie właściwych nawyków, aby dziecko miało czas na inne aktywności, takie jak ruch czy kontakt z rówieśnikami.



Jedną z zasad, którą powinno się wprowadzić to zakaz używania smartfonów na godzinę przed snem, ponieważ emitują niebieskie światło hamujące wytwarzanie melatoniny.



- Nie ładujmy telefonów w sypialni, odkładajmy je w określone miejsce, nie śpijmy blisko nich - apeluje psycholog. Nie powinno się także pozwolić na korzystanie przez dziecko z telefonu podczas jedzenia i ograniczać dostęp do tego urządzenia podczas podróży.



Oderwanie się od laptopa czy telefonu ważne jest nie tylko dla zdrowia fizycznego: ruch ma korzystny wpływ na rozwój mózgu i układu nerwowego.



Jak wprowadzić nowe zasady?

Mózg dziecka to niezwykle plastyczny organ, wysoce podatny i wrażliwy na warunki zewnętrzne. Do prawidłowego i harmonijnego rozwoju potrzebuje doświadczeń bogatych w różne bodźce, bliskości i uwagi dorosłych oraz możliwości poznawania świata wszystkimi zmysłami.



Dlatego niezwykle ważne jest, aby dziecko miało szansę swobodnej eksploracji otoczenia. Ograniczanie pola działania dziecka, rekompensowanie dziecku braku rodzicielskiej uwagi przez udostępnianie ekranów i brak uważności na jego potrzeby może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu.

W ramach kampanii "Zadbaj o dziecięcy mózg" powstała strona domowezasadyekranowe.fdds.pl , na której rodzice znajdą szczegóły na temat zasad korzystania z ekranów w rodzinie oraz porady, jak je wprowadzić w życie.



W serwisie znajdują się również materiały wideo, grafiki oraz szereg eksperckich artykułów i podcastów dotyczących m.in.: wpływu nadużywania ekranów na rozwój mózgu dziecka, sposobów zapobiegania uzależnieniu od ekranów czy sposobów budowania relacji z dzieckiem.