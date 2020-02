Były premier Donald Tusk, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej, zamieścił w środę na Twitterze zagadkowy wpis. Podobny komentarz były przewodniczący Rady Europejskiej opublikował w 2014 roku, po wybuchu afery taśmowej z członkami jego rządu.

Donald Tusk

"Przykra sprawa. Nie lekceważę jej" - napisał w środę Tusk. "W poniedziałek odniosę się do niej publicznie w Białymstoku" - zapowiedział.

Niemal identyczny wpis Donald Tusk opublikował w 2014 roku, kiedy to zapowiadał konferencję prasową w sprawie afery taśmowej, która wybuchła po ujawnieniu przez tygodnik "Wprost" zapisów rozmów członków jego rządu.

"Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej" - napisał wówczas.

Były przewodniczący Rady Europejskiej nie sprecyzował jednak, które wydarzenie miał na myśli, publikując środowy wpis. Możliwe, że Tusk zabierze głos w sprawie Mariana Banasia. Przypomnijmy - rano agenci CBA weszli do czterech mieszkań należących do Banasia i jego rodziny. Później pojawili się w siedzibie NIK. Po godz. 17 ostatecznie weszli do gabinetu szefa NIK .

Również w środę, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymany został Tomasz K. - były poseł PiS i były agent CBA., znany jako "agent Tomek". Usłyszał dodatkowe zarzuty związane z wątkiem tzw. prania brudnych pieniędzy w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia "Helper".

W poniedziałek, 24 lutego, Donald Tusk wygłosi wykład inauguracyjny w trakcie rozpoczynającego się tego dnia w Białymstoku Festiwalu Dyplomatycznego.