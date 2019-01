Zaginął 84-letni Władysław Muniak z Krakowa. Starszy mężczyzna wyszedł z domu w nocy. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Sytuacja jest o tyle poważna, że pan Władysław cierpi na Alzheimera. Krakowska policja wszczęła już poszukiwania. Zarówno funkcjonariusze jak i rodzina zaginionego proszą o pomoc w poszukiwaniach.

Zdjęcie Zaginął 84-latek /Policja

Pan Władysław wyszedł z domu, przy ul. Pachońskiego ok. 01.00. Jego żona zorientowała się dopiero nad ranem, że nie ma go w domu - opisują w rozmowie z RMF FM bliscy 84-latka. Mężczyzna na co dzień nosi opaskę ze swoimi danymi - z nazwiskiem i telefonem. Problem w tym, że pan Władysław ją ściągnął.

"Gdy tylko zorientowaliśmy się, że go nie ma, wszczęliśmy poszukiwania. Sprawdziliśmy miejsca, w które lubi chodzić. Dzwoniliśmy po szpitalach. Teraz jeździmy po mieście i rozwieszamy plakaty" - mówi RMF FM pani Anna, żona wnuka pana Władysława.

"Na razie jednak bez skutku. Bardzo się martwimy. Jest zima, mróz, mnóstwo śniegu. Jeśli ktoś widział naszego dziadka - prosimy o sygnał" - dodaje.

Sprawa zaginięcia pana Władysława została zgłoszona na policję. Jak poinformował nas komendant Komisariatu Policji III w Krakowie mł. insp. Tomasz Młynarczyk, w jednostce wszczęto alarm i w rejon wysłano wzmożone patrole policji.

Pan Władysław ma ok. 175 cm wzrostu. Oczy niebieskie.

Ubrany był w granatową kurtkę, wpadającą w czerń zapinaną na zamek, z czerwonymi lamówkami wokół kołnierza i kieszeni. Spodnie ciemne jeansowe. Buty zimowe czarne z cholewką wiązane, niebieska koszula, szalik szaro-brązowy, czapka czarna a’la kaszkiet.

Wszelkie informacje można zgłaszać pod numery: 12 615 70 70 (Policja), 662047702; 509487355; 501381594 (bliscy zaginionego)

Monika Kamińska