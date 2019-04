Na Facebookowym profilu Zaginieni Przed Laty pojawiła się informacja o poszukiwaniach 17-letniej Patrycji Sierańskiej.

Zdjęcie Zaginiona Patrycja Sierańska /facebook.com

W dniu 24 kwietnia w miejscowości Szelków 17-latka wsiadła do busa jadącego do Warszawy. Rodziców poinformowała, że jedzie spotkać się z chłopakiem. Z nim miała udać się następnie do Berlina, o czym nie powiedziała bliskim.

Dzień później (25 kwietnia) Patrycja Sierańska zadzwoniła do mamy z berlińskiego dworca Ostbahnhof. Jak twierdziła, korzystała z telefonu przypadkowo napotkanej osoby. Po chwili rozłączyła się. Matka 17-latki zadzwoniła pod numer, z którego kontaktowała się z nią córka. Dowiedziała się, że Patrycja była na dworcu z chłopakiem, płakała i prawdopodobnie zepsuł się jej telefon.

Od tamtego Patrycja czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

W dniu zaginięcia dziewczyna była ubrana w czarne lub szare leginsy, czarne buty firmy Nike i białą bluzę, czarną kurtkę typu "bomber" oraz miała różową torebkę na ramię.

Jeśli ktokolwiek posiada istotne informacje, prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa-Wola, redakcją Zaginieni Przed Laty, albo mamą Patrycji - panią Zuzanną (nr telefonu +48 518 567 850).