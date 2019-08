Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych opublikował na Facebooku zdjęcie zająca Igora, który przeszedł trudne chwile. Nad zwierzęciem znęcały się dzieci, u których zając przebywał - czytamy.

Jak podaje Ośrodek, zając został zabrany ze swojego naturalnego środowiska. Znaleziony w trawie przez dzieci, został zabrany do ich domu i służył im jako zabawka.

Reklama

Dzieci kopały go, jak piłkę, a także nosiły za uszy. Stan zająca zaniepokoił osobę postronną, która zgłosiła sprawę do Ośrodka. Zając trafił do lecznicy w stanie krytycznym. Zwierzę miało złamaną łapę, urazy wewnętrzne, a także było niedożywione i w panicznym strachu.

Ośrodek zbiera pieniądze na leczenie zająca.