Zakończyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

"Cieszę się, że doszło do konsultacji międzyrządowych, mogliśmy wypracować stanowisko ws. wielu tematów" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji po piątkowych polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie

Zdjęcie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki /Jacek Turczyk /PAP

"Zarówno Niemcy, jak i Polska, są świadome wyzwań, przed którymi stoimy i dlatego musimy wspólnie pracować nad wzmocnieniem Unii, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie" - oświadczył szef polskiego rządu na wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.



Jak dodał, w ramach refleksji nad kwestiami dot. UE szefowie rządów Polski i Niemiec w coraz większym stopniu "mają wspólne zdanie (...) w tych tematach".



Według Morawieckiego Polskę i Niemcy łączy podobne zdanie m.in. co do "zrównoważenia wydatków przyszłych w budżecie UE".



Odniósł się także do brexitu podkreślając, że w interesie Warszawy i Berlina "leży utrzymywanie silnych więzi politycznych i gospodarczych ze Zjednoczonym Królestwem" i że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE powinna zostać wypracowana formuła "dobrej dalszej współpracy".

Ciągle wspólnie staramy się wzmacniać nasze wysiłki żeby zapewnić pokój, spokój, zmniejszać napięcia migracyjne, wzmacniać więzi euroatlantyckie. Wiadomo, że tutaj różne napięcia są kreowane" - powiedział szef rządu.



"Bardzo nam zależy na tym, żeby ta wspólnota transatlantycka była naszym głównym obszarem, w którym dążymy do tego, żeby, poprzez siłę tej wspólnoty transatlantyckiej - NATO, UE doprowadzać do stabilizacji obszarów wokół nas i gwarantować pokój i spokój na naszych granicach" - podkreślił Morawiecki.



Kwestia Ukrainy i Nord Stream 2

"Mamy podobne spojrzenie na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy, razem wzywamy Rosję do przestrzegania prawa, uniwersalnych norm prawa międzynarodowego, w tym zasady integralności terytorialnej procesów demokratycznych i rządów prawa" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie.



"Tutaj podkreślamy jak ważne jest utrzymanie stabilnej sytuacji na Ukrainie, i też ważne jest to w kontekście Nord Stream 2" - dodał premier zaznaczając, że ta inwestycja "niestety może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest swojego rodzaju gwarancją przynajmniej względnego pokoju, przynajmniej w tej części Ukrainy, gdzie jest ten pokój cały czas".



Jak zaznaczył szef rządu, "jest to bardzo ważny obszar, który podkreślamy zarówno z punktu widzenia odejścia od uzależnienia się od rosyjskiego gazu, ale też w celach politycznych". Morawiecki podkreślił, że Ukraina jest ważnym partnerem i dla Polski i dla Niemiec; wskazał, że warto wspierać ukraińskie reformy instytucji.

W piątek w Warszawie odbyła się XV sesja plenarna polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.