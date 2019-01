Po lekkim zamieszaniu przedstawiciele oświatowych związków zawodowych usiedli do rozmów z minister Anną Zalewską. Ich tematem są m.in. podwyżki dla nauczycieli.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz (z prawej) i przewodniczący OPZZ Jan Guz (z lewej) oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty /Bartłomiej Zborowski /PAP

Jak informuje tvn24.pl, ZNP i przedstawiciele ministerstwa usiedli do rozmów po godz. 13.



Spotkanie miało się rozpocząć przed południem, ale minister Anna Zalewska odrzuciła możliwość spotkania z całym zarządem głównym - przekazał wcześniej w czwartek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który chciał, by spotkanie odbyło się w dużym gronie.



Do negocjacji przez kilka godzin nie dochodziło, bo - jak informowali związkowcy - minister Anna Zalewska przebywa w innej sali, niż było to zaplanowane. Prezes ZNP Sławomir Broniarz przekazał, że "pani minister opuściła salę, w której czekają przedstawiciele związków zawodowych" - podał tvn24.pl.



Ostatecznie obie strony usiadły do rozmów.



W spotkaniu z minister uczestniczą prezes ZNP Sławomir Broniarz wraz z zarządem głównym związku, przedstawiciele OPZZ z przewodniczącym Janem Guzem, a także przedstawiciele Forum Związków Zawodowych ze Sławomirem Wittkowiczem na czele.

Jak poinformowała rzecznik MEN Anna Ostrowska, w rozmowie biorą też udział przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", z którymi minister Anna Zalewska rozmawiała przed spotkaniem o godz. 13.00.

Strony dyskutują m.in. o podwyżkach płac dla nauczycieli. Poruszony ma zostać także temat oceny pracy nauczycieli.