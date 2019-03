"Mam informacje od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że jesteśmy gotowi do egzaminów" – mówi minister edukacji Anna Zalewska w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Wiem od dyrektorów szkół, że gdyby nawet doszło do jakichś zdarzeń związanych ze strajkiem, to oni egzaminy przeprowadzą - dodała.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Anna Zalewska / Radek Pietruszka /PAP

Zalewska w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie odniosła się do zapowiadanego strajku nauczycieli, który może przypaść na czas egzaminów. "To jest duże zmartwienie, a sytuacja jest poważna, dlatego musimy być przygotowani na różne warianty. Mam informacje od dyrektora CKE, że jesteśmy gotowi do egzaminów" - zapewniła.

Jak dodała, od dyrektorów szkół dowiedziała się, że gdyby nawet "doszło do jakichś zdarzeń związanych ze strajkiem, to oni egzaminy przeprowadzą".

Jej zdaniem jednak nieodpowiedzialnością z jej strony byłoby niewysłuchanie dyrektorów, którzy chcą mieć "dużą elastyczność w powoływaniu komisji". "Dlatego też w rozporządzeniach pojawia się możliwość, aby w zespole nadzorującym egzaminy uczestniczyli wyłącznie nauczyciele spoza macierzystej placówki" - wyjaśniła minister.

Czy w rozmowach weźmie udział premier?

Szefową MEN zapytano, czy w poniedziałkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego uczestniczyć będzie premier Mateusz Morawiecki. "Został zaproszony, ale nie wiem, czy się pojawi" - odpowiedziała szefowa MEN. Jak zaznaczyła, oprócz niej na posiedzeniu będzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, a także wicepremier Beata Szydło, "która chce to wszystko scalić".

"W radzie będziemy rozmawiać ze związkami o podwyżkach. Będziemy prosili związki, aby - podobnie jak rząd - zrobiły kilka kroków naprzód" - zapowiedziała. Na uwagę, że "chyba w tył", odparła: "Dla związków być może w tył, ale oni muszą rozmawiać, jak powinno wyglądać wynagrodzenie nauczycieli przez następne lata". "Rozumiem rozgoryczenie, bo od 2012 r. nie było podwyżek" - dodała.

Zalewska podkreśliła, że w RDS rozmawiała już z setką nauczycieli. "Przecież to są moje koleżanki i moi koledzy. Nawet jeśli się różnimy, to mówimy tym samym językiem i znamy się na edukacji" - przekonywała. Wskazała też, że "RDS to nie miejsce do protestu, tylko do rozmów i wypracowania kompromisu".