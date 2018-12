Do końca kwietnia mają zostać przeanalizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli oraz przygotowane rekomendacje do zmian - poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska po poniedziałkowym spotkaniu ze związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Anna Zalewska /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Minister zaznaczyła, że chce wypracować te przepisy wspólnie ze związkami i czeka na propozycje od związkowców.

Reklama

"Jesteśmy po kolejnym spotkaniu ze związkami zawodowymi, wszystkimi związkami zawodowymi. Rozmawialiśmy o ocenie. To wielki sukces związkowców, że w porę przestrzegli mnie przed tym, co się dzieje z regulaminami w szkole, które są odpowiedzialne za szerzenie się biurokracji w szkole. Dlatego podjęliśmy decyzję, że tych regulaminów nie będzie" - powiedziała Zalewska dziennikarzom po spotkaniu.

"Umówiliśmy się na pracę tylko i wyłącznie ze związkami zawodowymi i z ekspertami, których będziemy dopraszać, że do końca kwietnia będą rekomendacje do analizy tej ceny zaproponowanej w rozporządzeniu, jak również rekomendacje do tego, w jaki sposób to rozporządzenie będzie wyglądało. Przy okazji rozmawiamy o tym wszystkim, co jeszcze należałoby poprawić w systemie edukacji" - mówiła minister. "Chodzi o to, byśmy razem wypracowali kolejne rozporządzenie, które będzie satysfakcjonujące, a przede wszystkim sprawiedliwe" - podkreśliła.

Minister dopytywana wyjaśniła, że niezależnie od tego do 20 grudnia potrwają konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, które będzie obowiązywać od 1 stycznia tego roku.

Zalewska zapowiedziała także ewentualne zmiany ustawowe dotyczące tzw. dodatku pięćset plus dla nauczycieli. Zgodnie z obecnymi przepisami otrzymać go będzie mógł tylko nauczyciel dyplomowany, który uzyska ocenę wyróżniającą. Związki zawodowe chcą, by dodatek taki mogli otrzymać nauczycieli z oceną wyróżniającą na niższych stopniach awansu zawodowego.

Zgodnie z uchwaloną w listopadzie br. nowelizacją przepisów ustawy Karta nauczyciela, odstąpiono od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej w ustawie (obowiązującej od 1 września 2018 r.) było zapisane, że kryteria oceny określa minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny - same szkoły w regulaminie.

W rozporządzeniu minister edukacji zapisano, że nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu będą oceniani według różnych kryteriów, których liczba rośnie kaskadowo. Stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, nauczyciele kontraktowi - 14, mianowani - 19, a dyplomowani - minimum 23. Określono też procentowo poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, od których zależy otrzymanie oceny wyróżniającej (nie mniej niż 95 proc.), bardzo dobrej (nie mniej niż 80 proc.), dobrej (nie mniej niż 55 proc.), a także negatywnej (mniej niż 55 proc.).

Na początku grudnia MEN skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowelizacji tego rozporządzenia. W stosunku do obowiązującego wykreślono w nim zapis o regulaminach ze wskaźnikami, a zamiast niego zaproponowano wzór algorytmu.