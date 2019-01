Zalewska o podwyżkach: Uspokajamy nauczycieli

Mamy za sobą kolejne dobre spotkanie, szczegółowo omówiliśmy nasze propozycje, zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów - powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w czwartek, po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych, dotyczącym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Na spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" stronę rządową reprezentowała minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował wiceprezes Krzysztof Baszczyński, a Forum Związków Zawodowych szef Branży Oświaty Nauki i Kultury Sławomir Wittkowicz. W imieniu oświatowej "S" w spotkaniu uczestniczyło dwóch obserwatorów.

Zalewska zadowolona ze spotkania

"Mamy za sobą dobre kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi. Każde spotkanie ze związkami zawodowymi jest ważne, bo rozmawiamy o nauczycielach. Te propozycje, które już są dziś potwierdzone, zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów i pana premiera zostały szczegółowo umówione. Przypominam we wrześniu dodatkowe podwyżki te, które miały być w styczniu 2020 r." - powiedziała minister na konferencji prasowej po spotkaniu.

W ubiegłym tygodniu po kolejnym spotkaniu ze związkowcami minister poinformowała, że złożyła związkowcom kolejną propozycję - zaproponowała kolejną - trzecią z trzech zapowiedzianych podwyżek szybciej - we wrześniu 2019 r., a nie w styczniu 2020 r. W 2017 r. ówczesna premier Beata Szydło i minister edukacji zapowiedziały, że płace nauczycieli w ciągu trzech lat wzrosną o 15,8 proc.: o 5,53 proc. w kwietniu 2018 r., w styczniu 2019 r. o 5 proc. i w styczniu 2020 r. o kolejne 5 proc.

"Mamy więcej"

Przed czwartkowym spotkaniem Zalewska poinformowała dziennikarzy, że ma gwarancje Ministerstwa Finansów, że będzie dodatkowy miliard złotych na wrześniową podwyżkę. Podała, że zwiększona zostanie subwencja oświatowa.

"Mówimy, że to jest w pół drogi, ale to nie wszystko, bo mamy więcej" - zaznaczyła minister edukacji po spotkaniu ze związkowcami. Przypomniała wcześniej złożone im propozycje: wprowadzenie dodatku dla rozpoczynających pracę w zawodzie nauczycieli "Stażyści na start", przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli i ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz by każde zajęcia dodatkowe były płatne, możliwość ubiegania się o dodatek za wyróżniającą dla wszystkich nauczycieli bez względu na stopień awansu zawodowego.

"To, co najważniejsze dzisiaj podczas różnego rodzaju dyskusji to, to, że wszyscy podkreślili, że najważniejsze jest dobro dziecka" - dodała Zalewska.

Minister uspokaja nauczycieli

Jak mówiła, niepokój nauczycieli być może wynika stąd, że nie zauważyli jeszcze tegorocznej - styczniowej podwyżki. "Uspakajamy nauczycieli, ustawa budżetowa czeka tylko i wyłącznie na podpis pana prezydenta" - powiedziała.

Zapewniła, że zostanie ona wypłacona w lutym z wyrównaniem od stycznia.