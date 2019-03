- Bardzo poważnie traktujemy nauczycieli, podnosimy pensje i wprowadzamy inne rozwiązania, m.in. dodatki - powiedziała we wtorek szefowa MEN Anna Zalewska. - Zachęcam związki do dalszych rozmów - dodała.

Zdjęcie Anna Zalewska /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Strajk - jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości - ma rozpocząć się od 8 kwietnia i ma być bezterminowy - decyzję o terminie jego zakończenia ma podjąć prezydium Zarządu Głównego ZNP. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny; a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty. 6 maja mają zaś rozpocząć się matury.

Rząd przyznaje: Nauczyciele zarabiają za mało

Reklama

Minister edukacji pytana w tvn24, czy nauczyciele powinni zarabiać więcej, powiedziała, że rząd Zjednoczonej Prawicy reformując edukację, podkreślał, że nauczyciele zarabiają za mało. "Od 2012 r. nie było żadnych podwyżek. W 2017 r. (rząd-PAP) zapowiedział trzy kroki, trzy razy pięć" - wskazała. Te trzy kroki to trzy podwyżki wynagrodzeń nauczycieli po 5 proc. Pierwszą podwyżkę nauczycielom przyznano od kwietnia 2018 r., drugą - od stycznia 2019 r. Trzecią podwyżkę nauczyciele mają otrzymać - zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela - we wrześniu 2019 r.; pierwotnie trzecią podwyżkę nauczyciele mieli dostać w styczniu 2020 r.

"To nie są wystarczające podwyżki. Dlatego rozmawiamy. Podjęłam zobowiązanie ze związkami zawodowymi, że trzeba zmienić strukturę wynagrodzeń, ewentualnie ustalić stałą podwyżkę uzależnioną od wzrostu gospodarczego" - wskazała minister.

"To tysiąc zł do tzw. kwoty bazowej"

Pytana o postulat związków - podwyżkę w wysokości tysiąca złotych, Zalewska stwierdziła, że "negocjacje polegają na tym, że spotykamy, w pół drogi, w pół kroku". "Rząd, ministerstwo edukacji, ministerstwo finansów zrobiło kilka kroków" - oceniła. "Prezes ZNP Sławomir Broniarz, który był na jednym z kilkudziesięciu spotkań ze związkami zawodowymi, mówi tysiąc złotych, ale to nie jest tysiąc złotych. To tysiąc do tzw. kwoty bazowej czyli dwa tysiące złotych" - wskazała.

"Realizujemy pierwsze kroki zapowiedziane przez rząd i zobowiązania by na stałe występował wzrost pensji nauczycieli" - zaznaczyła

Szefowa MEN akcentowała, że oprócz stopniowych podwyżek resort zapewnił także środki m.in. na dodatek tysiąc zł dla nauczyciela stażysty, opłacenie dodatkowych zajęć oraz dodatki za wyróżniającą pracę (200, 400 i 500 zł). "To są ogromne pieniądze" - zaznaczyła.

"Zachęcam związki zawodowe do dalszych rozmów. (...) Bardzo poważnie traktujemy nauczycieli, zasługują na coraz większe podwyżki. Musimy wyrównywać to, co nie zdarzyło się do 2012 r." - dodała. MEN podkreśla że podnosi pensje nauczycieli po pięciu latach ich zamrożenia.

"Pistolet przystawiony do głowy"?

Odnosząc się do uwagi, że zapowiedź strajku od 8 kwietnia "to pistolet przystawiony do jej głowy" Zalewska stwierdziła, że "nie traktuje tego jako przystawienia pistoletu do głowy". "Rozmawiam z nauczycielami, nie tylko ze związkami zawodowymi. Nauczyciele wiedzą, na czym polega odpowiedzialność za egzaminy i dobrze wiedzą, że to nie lata 1992 i 1993, kiedy doszło do strajków i można było przełożyć egzaminy. To jest po prostu niemożliwe. Jesteśmy odpowiedzialni za dzieci" - powiedziała.

"Jesteśmy w sytuacji, w której związki zawodowe biorą odpowiedzialność za to, co ewentualnie może się wydarzyć. (...) Związki były przy konstruowaniu takiego systemu egzaminowania, który jest bardzo niezależny. Minister edukacji nie może przekładać terminów, zresztą są one tak ułożone i w takim rytmie, że trzeba zdążyć z oceną m.in. tego egzaminu przed końcem roku szkolnego" - dodała.

"Wierzę w odpowiedzialność nauczycieli"

Szefowa MEN wyraziła przekonanie, że egzaminy się odbędą. "Wierzę w odpowiedzialność związków zawodowych i nauczycieli. Pokazujemy jak zależy nam na nauczycielach. Oddaliśmy wszystko co zabrali poprzednicy, jeżeli chodzi o przywileje nauczycieli. Zmieniliśmy wiele przepisów, które zatrzymały zwolnienia; pojawiło się 28 tys. dodatkowych miejsc pracy. Jest 5 mld 400 mln zł na podwyżki i rozmawiamy dalej" - powiedziała.

"Nauczyciel to szczególny zawód, który ma określoną misję, ale musi również świetnie zarabiać, do tego dążymy" - dodała.

Negocjacje z minister edukacji

W ramach negocjacji płacowych minister edukacji w styczniu cztery razy spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych. W ramach negocjacji zaproponowała im wprowadzenie dodatku dla rozpoczynających pracę w zawodzie "Stażyści na start" (ma to być jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty: 1000 zł w pierwszym i tyle samo w drugim roku stażu), przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli i ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zalewska zapowiedziała również przyspieszenie wypłaty trzeciej z trzech zapowiedzianych podwyżek - we wrześniu 2019 r., a nie w styczniu 2020 r. W 2017 r. ówczesna premier Beata Szydło i minister edukacji zapowiedziały, że płace nauczycieli w ciągu trzech lat wzrosną o 16,1 proc.: o 5,53 proc. w kwietniu 2018 r., w styczniu 2019 r. o 5 proc. i w styczniu 2020 r. o kolejne 5 proc.

Wśród propozycji resortu jest też zapowiedź, że każde zajęcia dodatkowe będą płatne przez zwiększenie liczby tzw. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (o godzinę we wszystkich klasach szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego).

Minister zaproponowała także możliwość ubiegania się o dodatek za wyróżniającą pracę dla wszystkich nauczycieli bez względu na stopień awansu zawodowego. Poinformowała, że jej propozycja to 200 zł miesięcznie dla nauczyciela kontraktowego, 400 zł dla mianowanego i 500 zł dla dyplomowanego. Dopytywana podała, że są to docelowe kwoty, do których będzie się dochodziło stopniowo. Dzisiaj o taki dodatek, tzw. 500 plus dla nauczycieli, może się ubiegać tylko nauczyciel dyplomowany, który otrzymał wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek 500 zł nauczyciel będzie mógł otrzymać w 2022 r., w 2020 r. będzie to około 95 zł, a w 2021 r. - około 190 zł.

Związkowcy nieugięci

Związkowcy po kolejnych spotkaniach z szefową MEN informowali, że podtrzymują swoje dotychczasowe postulaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagała się wcześniej podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku, a później poinformowała, że żąda m.in. podniesienia płac w oświacie podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W styczniu ZNP i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" należący do FZZ wszczęły procedury sporu zbiorowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" powołała zaś komitet protestacyjno-strajkowy, który zdecydował, że do 15 marca w szkołach i placówkach oświatowych mają się rozpocząć procedury sporu zbiorowego.