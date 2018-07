"Zamek" w Puszczy Noteckiej. Sprawą zajmie się prokuratura

Wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu zweryfikuje zawiadomienie resortu środowiska dot. budowy w Stobnicy, na terenie chronionym w Puszczy Noteckiej (Wielkopolskie), obiektu, który nawiązuje do średniowiecznych zamków otoczonych fosą. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Obornikach.

Zdjęcie Budowa zamku w Puszczy Noteckiej /Robert Wozniak /Agencja FORUM

Obiekt z 14 nadziemnymi kondygnacjami, prawie 50 mieszkaniami i kilkudziesięciometrową wieżą, to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Według inwestora budowla "w swym charakterze nawiązuje do średniowiecznych zamków otoczonych fosą". Stan zaawansowania budowy to ok. 90 proc. Trwa intensywna weryfikacja okoliczności, w jakich doszło do wydania pozwolenia na postawienie obiektu.



Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, zawiadomienie złożone przez resort środowiska w prokuraturze w Obornikach trafiło do prokuratury okręgowej. Ta przesłała je do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, "celem rozważenia przejęcia prowadzenia postępowania".

Reklama

Mazur-Prus powiedziała, że na decyzję prokuratury okręgowej o przekazaniu zawiadomienia wpływ miały waga i charakter sprawy.

Zawiadomienie resortu środowiska

O zawiadomieniu prokuratury o inwestycji poinformował w ub. tygodniu wiceszef resortu środowiska Sławomir Mazurek. Jak argumentował w mediach, decyzja zezwalająca na budowę na terenie objętym ochroną Natura 2000 dotyczyła dwóch hektarów, tymczasem, według wskazań Geoportalu, inwestycja przekracza ten obszar.

W związku z inwestycją w Stobnicy kontrolerzy CBA rozpoczęli w ub. tygodniu czynności analityczno-sprawdzające w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ). Minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie w RDOŚ pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie puszczy.

Budowa zamku w Puszczy Noteckiej 1 9 Zamek powstaje na jeziorze w miejscowości Stobnica Autor zdjęcia: PAWEL F. MATYSIAK/POLSKA PRESS Źródło: East News 9

W tym tygodniu minister Henryk Kowalczyk stwierdził w mediach, że dokładne informacje w tej sprawie będzie miał po precyzyjnej kontroli, ale "już na pierwszy rzut oka widać", że wydane w sprawie opinie "są bardzo naciągane". Dodał, że jeśli okaże się, że decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, to można je wycofywać i zatrzymać budowę.

Wojewoda wielkopolski zwrócił się do starosty obornickiego o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stobnica w gminie Oborniki.

Prezes firmy D.J.T. Dymitr Nowak zapewnił w ub. tygodniu, że inwestycja w Stobnicy jest realizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dodał, że prawidłowość realizacji była wielokrotnie potwierdzana przez nadzór budowlany. Jego słowa potwierdziła w ub. tygodniu powiatowa inspektor nadzoru budowlanego w Obornikach Danuta Wojtkowiak. "Nie ma przekroczenia przepisów prawa budowlanego. Obrys obiektu jest zgodny z planem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. To, co wskazywane jest jako dodatkowa, wybudowana wyspa, to jest zaplecze budowy. Ono zniknie po wybudowaniu obiektu" - powiedziała Wojtkowiak.