Wpis europosłanki Sylwii Spurek na Twitterze spotkał się z ogromnym oburzeniem. Wszystko za sprawą grafiki australijskiej artystki, która przedstawia krowy w obozowych pasiakach. Komentujący wytykają Spurek, że porównanie ofiar zagłady w Auschwitz-Birkenau do zabitych zwierząt jest przesadą.

Zdjęcie Sylwia Spurek /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

"Jo Frederiks daje do myślenia, otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta. Ten obraz przypomniała Fundacja Viva i dobrze, bo czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt, o warunkach, w jakich żyją, o tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo?" - napisała na Twitterze Spurek.

Do wpisu załączyła grafikę, na której widzimy krowy w pasiakach.

"Najlepszym uzupełnieniem będą słowa żydowskiego noblisty Isaaca Singera: Zadowolenie, z jakim człowiek może robić z innymi gatunkami, co tylko mu się podoba, ilustruje najskrajniejsze teorie rasistowskie, zasadę według której silniejszemu wszystko wolno" - dodała Spurek.

Oburzenie w sieci

Użytkownicy Twittera szybko wytknęli Spurek to porównanie.