"Poseł PO Stanisław Gawłowski prowadzi żenujące "śledztwo" na temat wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a b. szef MF Jacek Rostowski już policzył homoseksualistów i wie, w jakiej partii jest ich najwięcej" - ocenił na Twitterze lider Partii Razem Adrian Zandberg.

Zdjęcie Adrian Zandberg /Wojciech Strozyk/ /Reporter

W ten sposób Zandberg odniósł się w poniedziałek na Twitterze do niedzielnego wpisu Gawłowskiego oraz do poniedziałkowej rozmowy z Rostowskim w TVN24.

Reklama

"Poseł Platformy prowadzi na Twitterze żenujące "śledztwo" na temat Rabieja i Kaczyńskiego. Rostowski już policzył homoseksualistów i wie, że "nie ma partii w Polsce, gdzie jest więcej gejów niż w PiS". Czy wyście się ze skrajną prawicą na łby pozamieniali, szanowni obrońcy demokracji?" - napisał Zandberg.

Gawłowski zamieścił w swoim wpisie zdjęcie sprzed wielu lat, na którym jest Kaczyński i Rabiej. "Przyjaciele z podwórka. Kiedyś byli razem. Współpracowali Jarosław Kaczyński i Paweł Rabiej. Czy dzisiaj współpracują? Czy spór jest prawdziwy? #UkładKaczyńskiego" - skomentował zdjęcie Gawłowski.

Z kolei Rostowski w porannej rozmowie w TVN24 powiedział, że "szczucie" przez PiS na grupy LGBT "budzi jego oburzenie". "To jest po prostu podłe i paskudne. Poza tym jest szczytem hipokryzji, bo wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie i szczególnie na najwyższych pozycjach w PiS-ie" - zauważył polityk.

Podczas sobotniej konwencji PiS Katowicach prezes partii Jarosław Kaczyński nawiązywał do piątkowego wywiadu wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja udzielonego "Dziennikowi Gazecie Prawnej", w którym Rabiej mówił m.in. o kwestii adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

"Siedem dni temu dziękowałem za szczerość, dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość panu wiceprezydentowi Warszawy, który po prostu postawił sprawę jasno: nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację. O afirmację związków jednopłciowych, o małżeństwa tych związków, chodzi o to żeby miały prawo do tego, aby adoptować dzieci" - mówił Kaczyński. "My chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci" - podkreślił lider PiS.

Rabiej w wywiadzie dla "DGP" mówił: "Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją". Później we wpisie na Twitterze Rabiej podkreślił, że wyrażone w wywiadzie opinie mają charakter "wyłącznie prywatny". Dodał, że jest "w temacie adopcji bardzo, bardzo sceptyczny".