Otrzymaliśmy ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji czynnej metforminie - przekazał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To odpowiedź na niepokojące doniesienia o tym, że zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny.

"Otrzymaliśmy ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji czynnej metforminie, która jest wykorzystywana do produkcji leków przeciwko cukrzycy" - powiedział w środę Cieszyński.

Jak poinformował, w MZ zorganizowano spotkanie, w którym wezmą udział konsultanci krajowi i najlepsi specjaliści w dziedzinach chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii i endokrynologii, a także przedstawiciele Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Narodowego Instytutu Leków. Celem spotkania jest przeanalizowanie stanu faktycznego i wypracowanie rekomendacji.

Cieszyński dodał, że obecnie nie ma jakiejkolwiek oficjalnej informacji na temat wycofania lub wstrzymania produkcji leków z metforminą. "W momencie, w którym takie informacje trafią do Polski - prawdopodobnie będzie to po spotkaniu przedstawicieli dyrekcji urzędów rejestracji leków, które odbędzie się dzisiaj w formie telekonferencji - jeżeli będą jakiekolwiek informacje, natychmiast będziemy je przekazywać" - zapewnił wiceszef MZ.

Wiceminister: Nie ma informacji, by lek zagrażał pacjentom

Cieszyński na konferencji prasowej powiedział, że zanieczyszczenia nie zostały wykryte w lekach dostępnych na terenie Polski. Jak dodał - to informacje z zagranicy, które są teraz weryfikowane.



Pytany przez dziennikarzy, czy można obecnie bezpiecznie przyjmować lek, odpowiedział, że "na ten moment nie zostały wycofane jakiekolwiek leki". Dodał, że o dalszych działaniach MZ będzie informować po otrzymaniu komunikatu od Europejskiej Agencji Leków, która ma potwierdzić swoje stanowisko wydane na podstawie badań.



Cieszyński w odpowiedzi na pytanie, jakie informacje MZ przekazała już Agencja, przyznał, że do resortu dotarło ostrzeżenie o tym, że w lekach dostępnych na innych rynkach wykryto zanieczyszczenie.



Dodał, że obecnie ma informacji, aby lek zagrażał życiu i zdrowiu pacjentów. "Jeśli mamy takie informacje, lek natychmiast jest wycofywany z obrotu" - podkreślił.





"DGP": Silnie trujący środek chemiczny

We wtorek wieczorem "Dziennik Gazeta Prawna" poinformowała, że zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący, rakotwórczy związek chemiczny m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych.



Gazeta przekazała, że w środę rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej na ten temat.



Cytowany przez "DGP" prof. Zbigniew Fijałek z WUM wyjaśnia, że metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. "Szacuje się, że w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników" - podaje dziennik.

Leki, które mogą zawierać zanieczyszczoną substancję

"DGP" w artykule wymienił dostępne w Polsce preparaty zawierające metforminę: Avamina (tabletki powlekane), Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Etform (tabletki powlekane), Etform 500 (tabletki powlekane), Etform 850 (tabletki powlekane), Formetic (tabletki powlekane), Glucophage 500 (tabletki powlekane), Glucophage 850 (tabletki powlekane), Glucophage 1000 (tabletki powlekane), Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Metfogamma 500 (tabletki powlekane), Metfogamma 850 (tabletki powlekane), Metfogamma 1000 (tabletki powlekane), Metformax 500 (tabletki), Metformax 850 (tabletki), Metformax 1000 (tabletki powlekane), Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Metformin Bluefish (tabletki powlekane), Metformin Galena (tabletki), Metformin Vitabalans (tabletki powlekane), Metifor (tabletki), Siofor 500 (tabletki powlekane), Siofor 850 (tabletki powlekane), Siofor 1000 (tabletki powlekane) oraz Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu).



"Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę" - ustaliła "DGP".